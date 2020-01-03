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Almanya`da yıllık enflasyon yükseldi

03.01.2020 16:48

Son güncelleme : 03.01.2020 17:14
Almanya`da Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın aralık ayında beklentilerin üzerinde kalarak yüzde 1,5 olarak ölçüldü.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre ülkede enflasyon, Aralık 2019’da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5'lik artış kaydetti. Beklenti enflasyonun yüzde 1,4’e yükselmesi yönündeydi.

Enflasyonun geçen yılın aralık ayında kasıma göre yüksek kalmasında gıda fiyatlarında yaşanan yüzde 2,1’lik artış etkili olurken, yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kaldı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda da 0,4 artış beklentisine karşın yüzde 0,5 yükseliş kaydetti. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, Kasım 2019’da aylık bazda yüzde 0,6 ve  yıllık bazda yüzde 1,5 yükseldi.

Destatis, 2019 yılı için de ortalama enflasyonun yüzde 1,4 olarak ölçüldüğünü belirtti. Geçen yılın aralık ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler 12 Ocak’ta  yayımlanacak.

Almanya’da, Ekim 2019’da yüzde 1,1 olan yıllık enflasyon, kasımda değişmeyerek son 18 ayın en düşüğünde kalmaya devam etmişti.




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