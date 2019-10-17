Almanya`da hükümet, bu yıl için yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korurken küresel ticaret ihtilaflarından dolayı 2020 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.
Almanya`nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü
17.10.2019 15:45
Son güncelleme : 17.10.2019 15:45
AA
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.
Bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin korunduğunu ifade eden Altmaier, gelecek yıl büyüme beklentisinin yüzde 1,5’ten 1’e indirildiğini kaydetti.
Altmaier, Almanya’da bir ekonomik kriz
riski olmadığını da ifade etti.
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