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Almanya`nın 9 aylık bütçe fazlası 18,8 milyar euroya geriledi

07.01.2020 12:52

Son güncelleme : 07.01.2020 12:57
Almanya’nın federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası 2019 Ocak-Eylül döneminde 18,8 milyar avro oldu. 2018 yılında bütçede nakit fazlası 32,1 milyar avro olarak gerçekleşmişti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere  göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde ülkenin kamu gelirleri fazlası 18,8 milyar  euro olarak belirlendi.

YÜZDE ARTTI

Kamu gelirleri, 2019’un söz konusu döneminde bir önceki yılın aynı  dönemine göre yüzde 4,3 artarak 1 trilyon 122,6 milyar euro, giderleri yüzde 5,7  artışla yaklaşık 1 trilyon 104 milyar euro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe  fazlası geçen yıl 18,8 milyar euro olarak gerçekleşirken bütçe fazlası 2018’in  aynı döneminde 32,1 milyar euro olarak gerçekleşti.

Geçen yıl bütçe fazlasının düşmesine, kamu harcamalarının  gelirlerinden fazla artması kaynaklık etti.

Alman ekonomik araştırma enstitülerinin çoğu, gelecek yıllarda  bütçenin nakit fazlasının iklim harcamaları ve dayanışma vergisinin kısmen  kaldırılmasından dolayı azalmasını bekliyor.





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