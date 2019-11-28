Almanya`nın doğal gaz ithalatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 117 milyar metreküpe yükseldi.
Almanya’nın doğal gaz ithalatı 9 ayda arttı
28.11.2019 13:37
Son güncelleme : 28.11.2019 13:37
AA
Almanya Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi (BAFA) verilerine göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ithal edilen doğal gaza 17,1 milyar euro
ödeme yapılırken, 2019'un aynı döneminde bu rakam yüzde 8,8 artışla 18 milyar 600 milyon euro oldu.
Almanya'nın doğal gaz ithalatı ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre ise yüzde 25,6 artışla 117 milyar metreküpe ulaştı.
Doğal gaz ithalatı gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk sıraları Rusya, Norveç, Hollanda, Britanya ve Danimarka aldı.
Ülkenin doğal gaz ithalatı geçen yılın tamamında yüzde 9,7 artarak 126 milyar metreküp olmuştu. Söz konusu ithalat için Almanya 23,7 milyar euro ödeme yapmıştı.
13:22106.732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 887,45
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
106.788
En Düşük
106.016
13:225,7664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0118
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
13:226,3567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
13:22270,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,24
|Açılış
|: 270,07
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,83
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|55,50
|2.236.207
|% 14,95
|
|SMART
|5,39
|105.961.076
|% 14,68
|
|DOKTA
|32,16
|59.644
|% 14,45
|
|QNBFB
|27,66
|26.761.984
|% 13,18
|
|UTPYA
|4,60
|33.138.404
|% 12,47
|
|OLMIP
|7,01
|404.389
|% -8,84
|
|EMNIS
|1,38
|23.402
|% -8,00
|
|IHGZT
|4,16
|115.976
|% -4,59
|
|BASCM
|2,36
|52
|% -3,67
|
|ORMA
|2,64
|8.132
|% -3,65
|
|THYAO
|13,69
|506.265.941
|% 0,88
|
|ASELS
|18,73
|213.429.765
|% 0,48
|
|PETKM
|3,62
|165.834.786
|% 0,56
|
|SMART
|5,39
|105.961.076
|% 14,68
|
|TRKCM
|3,26
|103.021.574
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,47
|71.554.772
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|165.834.786
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,34
|95.223.715
|% 0,43
|
|THYAO
|13,69
|506.265.941
|% 0,88
|
|TRKCM
|3,26
|103.021.574
|% 2,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4346
|7,4719
|% -0,00
|
|Frank
|5,7497
|5,7844
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5327
|1,5404
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.458
|2,86
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|-1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|-1,21
|
|Yarım
|862
|884
|-0,59
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|-0,43
|