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Almanya’nın doğal gaz ithalatı 9 ayda arttı

28.11.2019 13:37

Son güncelleme : 28.11.2019 13:37
Almanya`nın doğal gaz ithalatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 117 milyar metreküpe yükseldi.



AA

Almanya Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi (BAFA) verilerine göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ithal edilen doğal gaza 17,1 milyar euro ödeme yapılırken, 2019'un aynı döneminde bu rakam yüzde 8,8 artışla 18 milyar 600 milyon euro oldu.

Almanya'nın doğal gaz ithalatı ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre ise yüzde 25,6 artışla 117 milyar metreküpe ulaştı.

Doğal gaz ithalatı gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk sıraları Rusya, Norveç, Hollanda, Britanya ve Danimarka aldı.

Ülkenin doğal gaz ithalatı geçen yılın tamamında yüzde 9,7 artarak 126  milyar metreküp olmuştu. Söz konusu ithalat için Almanya 23,7 milyar euro ödeme  yapmıştı.




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