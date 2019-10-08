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Almanya`nın ihracat tahmini düşürüldü

08.10.2019 14:31

Son güncelleme : 08.10.2019 14:32
Almanya Dış Ticaret Birliği, ülkenin ihracatına yönelik artış tahminini ABD`nin küresel ticaret politikaları ve Brexit’ten dolayı aşağı yönlü revize etti.



AA

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA), Almanya'nın ihracatına ilişkin daha önce yaptığı bu yılı da kapsayan tahminlerinde güncelleme yaptı. Birlik, güncellemede ülkenin bu yıl için ihracatına ilişkin artış tahminini yüzde 1,5’ten yüzde 0,5'e düşürdü.

Birlik, "ABD'nin küresel ticaret politikalarını ve Brexit’i” revizeye sebep olarak gösterdi.

Almanya’nın ithalatının bu yıl yüzde 2 artacağını belirten BGA, ülkenin küresel ticaret durumunun ise en erken 2020 yılının ikinci yarısında  düzeleceğini öngördü.

Birlik, Brexit’in, Alman şirketler için uzun dönemli planlamayı  imkansız hale getirdiğine vurgu yaparak, ülkenin Brexit sürecinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

BGA daha önce yaptığı açıklamada, Brexit’ten dolayı Alman  şirketlerinin İngiltere’ye ihracatında 3,5 milyar avro kayıp olduğunu savunarak, İngiltere’nin sanayi üretiminde stoklarının tükenmesiyle ve anlaşmasız bir Brexit  ile ülkenin ihracat kaybının daha da fazla olacağına işaret etmişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisini (Destatis) verilerine göre, ülkenin  2018 yılı mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 3  artarak 1 trilyon 317 miyar avro ile rekor kırmıştı.  Ülkenin aynı dönemdeki  ithalatı 1 trilyon 90 milyar avro olurken, dış ticaret fazlası ise 227 milyar 800  milyon avro seviyesinde kayıtlara geçmişti.

Ülkenin bu yılın ilk 7 ayındaki ihracatı da 2018'in aynı dönemine göre  yüzde 1 artarak 781,3 milyar avroya yükselirken, ithalatı yüzde 2,5 azalarak  yaklaşık 650,2 milyar avroya ulaştı. Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın  ilk 7 ayında 131,1 milyar avro oldu.




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