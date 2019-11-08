Almanya`nın ihracatı Eylül ayında beklentilerin üzerinde arttı ve Avrupa`nın en büyük ekonomisinin üçüncü çeyrekte resesyona gireceği yönündeki endişeleri biraz azalttı.
Almanya`nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı
08.11.2019 10:46
Son güncelleme : 08.11.2019 10:46
Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,5, ithalat yüzde 1,3 arttı.
Eylül ayında ticaret fazlası Ağustos ayındaki 18,7 milyar eurodan 19,2 milyar euro
seviyesine yükseldi.
Ekonomistler ise Eylül ayında ihracatın sadece yüzde 0,4 artmasını, ithalatın değişim göstermemesini ve ticaret fazlasının 18,1 milyar euro olmasını bekliyorlardı.
10:30103.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 234,38
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.825
En Düşük
103.368
10:305,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0101
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7649
En Düşük
5,7430
10:306,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3701
En Düşük
6,3408
10:30271,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,59
|Açılış
|: 271,96
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,53
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|SAYAS
|1,41
|1.725.114
|% 7,63
|
|MRGYO
|0,86
|3.264.213
|% 7,50
|
|ICBCT
|4,75
|62.430.681
|% 6,50
|
|IZMDC
|3,90
|3.347.845
|% 4,56
|
|BRSAN
|8,82
|3.666.520
|% -7,64
|
|GEDZA
|5,47
|925.224
|% -7,60
|
|TIRE
|1,88
|12.938.279
|% -4,08
|
|CMENT
|12,71
|663.710
|% -3,42
|
|AYEN
|2,58
|1.358.581
|% -3,37
|
|THYAO
|12,94
|478.267.738
|% 2,21
|
|ASELS
|19,16
|77.412.190
|% 1,16
|
|GARAN
|9,76
|68.379.235
|% -0,10
|
|ICBCT
|4,75
|62.430.681
|% 6,50
|
|TUPRS
|126,70
|54.060.192
|% -2,09
|
|THYAO
|12,94
|478.267.738
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,33
|40.880.912
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,75
|62.430.681
|% 6,50
|
|PETKM
|3,67
|48.259.724
|% 0,00
|
|ALARK
|4,81
|47.873.207
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3548
|7,3917
|% 0,16
|
|Frank
|5,7643
|5,7990
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|2,48
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,73
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,88
|61,88
|-0,41
|