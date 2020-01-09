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Almanya`nın ihracatı kasımda azaldı

09.01.2020 12:28

Son güncelleme : 09.01.2020 12:28
Almanya`nın ihracatı, geçen yıl eylül ve ekimdeki yükselişinin ardından kasımda beklentilerin epey üzerinde düştü.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede  mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, geçen yılın kasım ayında ekime kıyasla yüzde 0,5'lik düşüş beklentisine karşın yüzde 2,3 azalarak  yaklaşık 110,6 milyar avro oldu. İthalat ise yüzde 0,5 azalarak 92,4 milyar  avroya geriledi.

KASIM 2018'E GÖRE İHRACAT DÜŞTÜ 

Ticari ihtilaflar, zayıf kalan küresel ekonomik büyüme ve Brexit  belirsizliğinden olumsuz etkilenen Almanya'nın ihracatı, geçen yıl eylül ve  ekimdeki yükselişinin ardından beklenmedik şekilde düştü.

Dış ticaret fazlası ise 20,2 milyar avrodan 18,3 milyar avroya  geriledi. Almanya'nın Kasım 2019 ihracatının 66,5 milyar avrosu Avrupa Birliği  (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 53,9 milyar avroluk bölümü de AB'den  geldi. Kasım 2019'da 2018'in aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracat  yüzde 2,4, bu ülkelerden yapılan ithalat da yüzde 1,4 düştü.

11 AYDA 208,2 MİLYAR EURO TİCARET FAZLASI

Almanya'nın 2019'da 11 aylık ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde  0,7 artarak 1 trilyon 229,6 milyar avroya, ithalatı da yaklaşık yüzde 1,4  yükselişle yaklaşık 1 trilyon 21,4 milyar avroya ulaştı. Ülkenin ticaret fazlası,  11 aylık dönemde 208,2 milyar avro oldu.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin  Kasım 2019'da cari işlemler fazlası 2018'in aynı dönemine göre 1,3 milyar avro  artarak 24,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Kasım 2018'de 23,6  milyar avro olmuştu.

BU YIL İHRACATIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Almanya'da ekonomi 2018'de yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve Avrupa  Birliği Komisyonu, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesi,  ticaret ihtilafları ve Brexit'ten dolayı büyümenin 2019'da yüzde 0,5'te kalmasını  bekliyor.

Ülkede geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme, ikinci çeyrekte  ise yüzde 0,2 daralma yaşandı. Destatis verilerine göre, ülkede ekonomi, geçen  yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü. Ekonomi  Araştırma Enstitüsü (Ifo), 2019'un dördüncü çeyreğinde Almanya için yüzde 0,2  büyüme öngörmüştü.

Öte yandan, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, küresel  belirsizliklerden dolayı Almanya'nın ihracatının bu yıl düşmesini bekliyor.





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