Almanya`nın kamu borcu, bu yılın ocak-eylül döneminde 2018`in son ayından bu yana 13,7 milyar euroluk artış kaydetti.
Almanya`nın kamu borcu arttı
19.12.2019 17:08
Son güncelleme : 19.12.2019 17:08
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre Almanya'nın, 2019’un ilk 9 ayında federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 1 trilyon 930 milyar euro
oldu.
Söz konusu borç, 2018’in sonuna göre yüzde 0,7'lik (13,7 milyar euro) artış gösterdi. Almanya’da genel kamu borcu, ocak-eylül döneminde eyaletler hariç, diğer idari kademelerde azaldı.
Söz konusu dönemde federal kamu borcu 0,5 milyar euro azalarak 1 trilyon 212,7 milyar euroya düştü.
Eyaletlerin borcu yüzde 3 artarak 587,8 milyar euroya yükselirken, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 2,2 azalarak 129 milyar 800 milyon euroya indi.
Öte yandan, Almanya 2020’nin ikinci yarısında ilk "yeşil tahvil" ihracı gerçekleştirecek.
Almanya Finans Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Alman Federal Hükümet'in yeşil tahvil
ihraç ederek sürdürülebilir finansal piyasaların ve özellikle çevreci piyasanın gelişimini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.
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