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Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay

13.01.2020 17:48

Son güncelleme : 13.01.2020 17:48
ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen anlaşma öncesinde düşen altın fiyatları, yatay hareket ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, 15 Ocakta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washingtona gideceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için Washingtona gidecek olan delegasyona öncülük edecek.



DHA

Beyaz Saray'dan Cuma günü yapılan açıklamada da, anlaşmanın birinci aşamasının 15 Ocak'ta imzalanacağı, bu konuda düzenlenecek törene 200 kişinin davet edildiği duyurulmuştu.

Petrol fiyatları da, ABD-İran gerginliğinin azalmasıyla sabit duruma geldi. Sektör dünyanın en fazla petrol tedarikçisi olan ABD ve Çinin Çarşamba günü imzalayacağı ticaret anlaşmasının ilk aşamasını bekliyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.14 düşüşle 64.94 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 58.87 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;
 
- gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 18.05 dolardan,
 
- altın, yüzde 0.30 düşüşle 1,555.30 dolardan,
 
- bakır, yüzde 0.57 artışla  2.82 dolardan,
 
- platin, yüzde 0.27 düşüşle  983.30 dolardan ve
 
 - paladyum yüzde 0.37 artışla 2,080.60 dolardan işlem görüyor.
 
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 480 liraya, Cumhuriyet altını da 1,985 liraya geriledi.





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Cumhuriyet 1.951 1.966 -20,00  
Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
Çeyrek 469 480 -2,92  
Gümüş.Ons 17,99 18,04 -0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
B. Petrol 64,80 64,80 -0,18  
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