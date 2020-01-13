Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay













DHA

Beyaz Saray'dan Cuma günü yapılan açıklamada da, anlaşmanın birinci aşamasının 15 Ocak'ta imzalanacağı, bu konuda düzenlenecek törene 200 kişinin davet edildiği duyurulmuştu.



Petrol fiyatları da, ABD-İran gerginliğinin azalmasıyla sabit duruma geldi. Sektör dünyanın en fazla petrol tedarikçisi olan ABD ve Çinin Çarşamba günü imzalayacağı ticaret anlaşmasının ilk aşamasını bekliyor.



Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.14 düşüşle 64.94 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 58.87 dolardan işlem görüyor.



Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 18.05 dolardan,

- altın, yüzde 0.30 düşüşle 1,555.30 dolardan,

- bakır, yüzde 0.57 artışla 2.82 dolardan,

- platin, yüzde 0.27 düşüşle 983.30 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.37 artışla 2,080.60 dolardan işlem görüyor.