Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 kazançla 271,1 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
20.11.2019 11:24
Son güncelleme : 20.11.2019 11:24
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki sınırlı yükselişe karşın dolar
kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 değer kaybederek günü 269,7 liradan tamamlamıştı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 271,1 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.476,6 dolar seviyesinde seyrediyor.
11:08107.642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 112,96
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.842
En Düşük
107.099
11:085,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0063
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6955
11:086,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3356
En Düşük
6,3078
11:08271,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,76
|Açılış
|: 271,46
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,58
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|7.192.288
|% 14,13
|
|OYAYO
|2,20
|17.606.356
|% 11,11
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|OYLUM
|4,49
|5.910.641
|% 8,19
|
|COSMO
|1,62
|8.100
|% 8,00
|
|PINSU
|2,34
|11.002.923
|% -14,60
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|BRMEN
|1,00
|2.397.951
|% -5,66
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|THYAO
|14,15
|319.426.865
|% 0,21
|
|PETKM
|3,77
|288.526.015
|% 0,80
|
|GARAN
|10,29
|111.232.351
|% 0,39
|
|AKBNK
|7,83
|102.173.827
|% 0,77
|
|VAKBN
|5,05
|100.033.346
|% 1,61
|
|PETKM
|3,77
|288.526.015
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,43
|58.069.629
|% -0,69
|
|TSKB
|1,04
|38.786.725
|% 2,97
|
|HURGZ
|1,53
|56.270.138
|% 0,66
|
|KARSN
|1,42
|47.096.451
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3519
|7,3888
|% 0,11
|
|Frank
|5,7433
|5,7779
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5181
|1,5257
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|6,06
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-0,18
|
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