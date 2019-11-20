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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

20.11.2019 11:24

Son güncelleme : 20.11.2019 11:24
Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 kazançla 271,1 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki sınırlı yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 değer kaybederek günü 269,7 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 271,1 liradan işlem görüyor.

Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.476,6 dolar seviyesinde seyrediyor.




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OYLUM 4,49 5.910.641 % 8,19  
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Frank 5,7433 5,7779 % 0,28  
Riyal 1,5181 1,5257 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.479 6,06  
Altın Gr. 271 271 1,45  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -8,00  
Tam 1.781 1.826 -9,15  
Yarım 861 883 -4,43  
Çeyrek 432 442 -2,21  
Gümüş.Ons 17,19 17,21 0,05  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 60,73 60,73 -0,18  
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