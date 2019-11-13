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Altın fiyatları kaç lira oldu?

13.11.2019 10:54

Son güncelleme : 13.11.2019 10:54
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 271,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle yüzde 0,3 değer kazanarak, günü 271 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40  itibarıyla yüzde 0,2 artışla 271,5 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2  üzerinde 1.462 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 3,64  
Altın Gr. 271 272 0,59  
Cumhuriyet 1.794 1.821 -10,00  
Tam 1.787 1.831 -7,84  
Yarım 864 886 -3,79  
Çeyrek 433 443 -1,90  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 0,13  
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