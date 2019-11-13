Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 271,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.
Altın fiyatları kaç lira oldu?
13.11.2019 10:54
Son güncelleme : 13.11.2019 10:54
AA
Gram altın, dün dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle yüzde 0,3 değer kazanarak, günü 271 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 271,5 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.462 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:37104.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 196,44
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.209
En Düşük
103.682
10:375,7753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0032
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7640
10:376,3602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3704
En Düşük
6,3510
10:37271,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,44
|Açılış
|: 271,48
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|TRGYO
|2,16
|37.034.381
|% 8,54
|
|ARSAN
|3,12
|25.337.448
|% 8,33
|
|EUKYO
|1,37
|1.449.677
|% 7,87
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|UNYEC
|3,46
|8.363.601
|% 5,81
|
|KLNMA
|33,54
|1.471.936
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|ARTI
|0,73
|5.353
|% -6,41
|
|THYAO
|13,32
|195.734.958
|% -0,15
|
|PGSUS
|72,15
|69.943.606
|% 1,48
|
|OZGYO
|1,44
|65.867.671
|% 3,60
|
|GARAN
|9,85
|47.475.694
|% 0,31
|
|ASELS
|19,05
|46.784.976
|% -0,05
|
|OZGYO
|1,44
|65.867.671
|% 3,60
|
|CEMAS
|1,22
|21.615.020
|% -0,81
|
|TRGYO
|2,16
|37.034.381
|% 8,54
|
|ISFIN
|2,67
|42.981.011
|% 1,14
|
|THYAO
|13,32
|195.734.958
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4002
|7,4373
|% -0,05
|
|Frank
|5,8002
|5,8352
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5351
|1,5428
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,64
|
|Altın Gr.
|271
|272
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,03
|
|B. Petrol
|61,77
|61,77
|-0,29
|
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