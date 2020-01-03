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Altın fiyatları kaç lira oldu?

03.01.2020 11:13

Son güncelleme : 03.01.2020 11:13
Altının gram fiyatı, yüzde 1 artışla 295,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 485 lira, Cumhuriyet altını da 1.981 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde, 292,6 liradan tamamladı.

Yeni güne de artan jeopolitik risklerle yükselişle başlayan altının  gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 295,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 485 lira, Cumhuriyet altını da 1.981 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı bugün 1.544 dolarla 4 ayın zirvesini görmesinin  ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.541,1 dolardan işlem görüyor.




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