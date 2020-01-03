Altının gram fiyatı, yüzde 1 artışla 295,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 485 lira, Cumhuriyet altını da 1.981 liradan satılıyor.
Altın fiyatları kaç lira oldu?
03.01.2020 11:13
Son güncelleme : 03.01.2020 11:13
AA
Gram altın, dün dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde, 292,6 liradan tamamladı.
Yeni güne de artan jeopolitik risklerle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 295,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
485 lira, Cumhuriyet altını da 1.981 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı bugün 1.544 dolarla 4 ayın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.541,1 dolardan işlem görüyor.
10:57115.263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -669,53
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
114.623
10:575,9722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0151
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9740
En Düşük
5,9511
10:576,6670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6685
En Düşük
6,6374
10:57296,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 3,84
|Açılış
|: 296,46
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
296,53
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,82
|22.542.667
|% 15,06
|
|VKING
|2,43
|4.150.142
|% 13,02
|
|TKNSA
|5,55
|117.377.586
|% 10,12
|
|ARENA
|9,11
|8.990.931
|% 10,02
|
|BALAT
|1,49
|37.754
|% 9,56
|
|SUMAS
|8,94
|17.254
|% -8,87
|
|FRIGO
|11,62
|59.262
|% -7,92
|
|LUKSK
|8,00
|43.147
|% -6,76
|
|BURVA
|8,95
|136.399
|% -4,28
|
|SMART
|9,29
|16.883.195
|% -4,13
|
|THYAO
|14,67
|316.947.460
|% -1,15
|
|ASELS
|21,88
|278.282.249
|% 1,30
|
|PETKM
|3,86
|214.934.334
|% -1,28
|
|ISFIN
|4,03
|181.564.689
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,95
|176.748.653
|% 2,52
|
|ALBRK
|1,59
|95.230.385
|% 3,25
|
|PETKM
|3,86
|214.934.334
|% -1,28
|
|EKGYO
|1,48
|75.347.788
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,03
|181.564.689
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,65
|26.768.448
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7953
|7,8344
|% -0,09
|
|Frank
|6,1292
|6,1661
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5875
|1,5954
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|15,61
|
|Altın Gr.
|296
|296
|3,08
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|2,06
|