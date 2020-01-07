Altının gram fiyatı, yatay seyirle 300,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.002 liradan satılıyor.
Altın fiyatları kaç lira?
07.01.2020 11:23
Son güncelleme : 07.01.2020 11:23
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki yatay seyre karşılık altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde, 300,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 300,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
489 lira, Cumhuriyet altını da 2.002 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün 1.582 dolar ile yaklaşık son 7 yılın zirvesine yükseldikten bugün sabah saatlerinde 1.555 dolara kadar çekildi. Buradan gelen alımlar yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.568 dolardan işlem görüyor.
Analistler, küresel piyasalarda devam eden jeopolitik risklere karşın risk algısının görece azaldığını kaydetti.
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.368,21
|Açılış
|: 112.594
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|Önceki Kapanış
|: 111.413
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En Düşük
112.540
11:085,9636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0086
|Açılış
|: 5,9670
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|Önceki Kapanış
|: 5,9790
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5,9737
En Düşük
5,9510
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|: 6,6610
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 300,56
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|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,85
|10.107.288
|% 13,55
|
|BURVA
|11,20
|1.211.887
|% 10,24
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|QNBFB
|37,98
|193.280
|% 8,51
|
|IZMDC
|7,59
|1.501.780
|% -18,65
|
|IHGZT
|5,20
|190.924
|% -13,04
|
|MTRYO
|5,60
|1.715
|% -9,68
|
|CRDFA
|2,54
|69.054
|% -9,29
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|THYAO
|13,80
|498.507.130
|% 2,00
|
|ASELS
|22,24
|161.369.356
|% 0,72
|
|IPEKE
|9,20
|115.231.190
|% 0,33
|
|GARAN
|10,75
|86.887.200
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,63
|81.546.568
|% 1,54
|
|ALBRK
|1,55
|65.738.913
|% 1,97
|
|THYAO
|13,80
|498.507.130
|% 2,00
|
|ISGYO
|1,81
|63.503.633
|% 2,84
|
|KRDMD
|2,63
|81.546.568
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,43
|41.950.463
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8184
|7,8576
|% -0,27
|
|Frank
|6,1226
|6,1595
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5846
|1,5925
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|4,92
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|-0,39
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