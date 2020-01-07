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Altın fiyatları kaç lira?

07.01.2020 11:23

Son güncelleme : 07.01.2020 11:23
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 300,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.002 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşılık altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde, 300,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 300,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.002 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 1.582 dolar ile yaklaşık son 7 yılın zirvesine yükseldikten bugün sabah saatlerinde 1.555 dolara kadar çekildi. Buradan gelen alımlar yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.568 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda devam eden jeopolitik risklere karşın risk algısının görece azaldığını kaydetti.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.571 4,92  
Altın Gr. 301 301 0,26  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,21 18,25 0,08  
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