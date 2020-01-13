Altının gram fiyatı, yüzde 0,6 düşüşle 293,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 480 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar?
13.01.2020 11:10
Son güncelleme : 13.01.2020 11:10
AA
Gram altın, cuma günü, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 294,8 liradan tamamladı.
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 293,1 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
480 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor.
10:54120.327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.663,16
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.487
En Düşük
119.595
10:545,8586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0183
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
10:546,5201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0174
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5160
|
6,5432
En Düşük
6,5174
10:54292,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,99
|Açılış
|: 292,89
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
292,61
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|6,07
|29.972.734
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|962.106
|% 14,98
|
|RYSAS
|6,60
|46.489.205
|% 14,98
|
|GYHOL
|11,41
|1.830.170
|% 14,90
|
|HLGYO
|1,43
|26.615.343
|% 14,40
|
|NIBAS
|4,60
|28
|% -12,71
|
|BURVA
|11,00
|187.010
|% -6,38
|
|KERVN
|0,53
|132.500
|% -3,64
|
|IHEVA
|2,78
|89.230
|% -3,47
|
|UZERB
|2,18
|2.483
|% -2,24
|
|THYAO
|14,62
|457.204.126
|% 1,53
|
|PETKM
|4,02
|364.895.239
|% 2,81
|
|HALKB
|6,71
|261.998.301
|% 3,71
|
|EKGYO
|1,58
|182.920.695
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,91
|141.778.252
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,58
|182.920.695
|% 3,95
|
|PETKM
|4,02
|364.895.239
|% 2,81
|
|IEYHO
|0,73
|41.259.338
|% 5,80
|
|KRDMD
|2,91
|141.778.252
|% 2,46
|
|ODAS
|2,48
|120.163.300
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6038
|7,6419
|% -0,61
|
|Frank
|6,0029
|6,0390
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5590
|1,5668
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-7,94
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|13,00
|
|Tam
|1.947
|1.995
|8,08
|
|Yarım
|941
|965
|3,91
|
|Çeyrek
|472
|482
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,02
|
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