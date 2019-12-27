Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 287,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 469 lira, Cumhuriyet altını da 1.920 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında durum ne?
27.12.2019 11:11
Son güncelleme : 27.12.2019 11:11
AA
Gram altın, dün dolar
kurunun yatay seyretmesine rağmen altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 288,3 liradan tamamladı.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 287,9 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
469 lira, Cumhuriyet altını da 1.920 liradan satılıyor.
10:55114.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 529,62
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
114.036
10:555,9363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9447
En Düşük
5,9292
10:556,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,5720
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|Önceki Kapanış
|: 6,5730
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6,6146
En Düşük
6,5741
10:55287,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 287,85
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,19
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,90
|10.419
|% 13,49
|
|BFREN
|313,50
|14.384.223
|% 11,17
|
|TIRE
|4,06
|68.669.380
|% 9,43
|
|MMCAS
|1,18
|2.872
|% 9,26
|
|EGCEY
|0,48
|97.183
|% 9,09
|
|SMART
|9,69
|91.939.267
|% -14,63
|
|MEMSA
|0,33
|94.156
|% -8,33
|
|UZERB
|2,27
|13.053
|% -6,97
|
|FONET
|7,50
|10.829.844
|% -6,48
|
|QNBFB
|40,56
|19.322.977
|% -6,20
|
|ISFIN
|4,12
|334.447.214
|% 4,30
|
|SMART
|9,69
|91.939.267
|% -14,63
|
|THYAO
|13,99
|81.418.548
|% 0,21
|
|TIRE
|4,06
|68.669.380
|% 9,43
|
|EREGL
|8,92
|66.098.134
|% 1,25
|
|ISFIN
|4,12
|334.447.214
|% 4,30
|
|ISGYO
|1,41
|49.360.667
|% 3,68
|
|OZGYO
|1,60
|50.397.566
|% 3,23
|
|IHLGM
|1,10
|26.455.295
|% 0,00
|
|KARSN
|1,63
|33.401.431
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7111
|7,7498
|% 0,26
|
|Frank
|6,0374
|6,0737
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5777
|1,5856
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|-4,11
|
|Altın Gr.
|288
|288
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,02
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|B. Petrol
|68,05
|68,05
|0,14
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