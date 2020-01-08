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Altın fiyatlarında durum ne?

08.01.2020 11:05

Son güncelleme : 08.01.2020 11:05
Altının gram fiyatı, yüzde 1 artışla 305 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 301,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 305 liradan işlem görüyor.

Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.




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Altın Gr. 305 305 3,12  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,51 18,55 0,15  
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