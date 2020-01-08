Altının gram fiyatı, yüzde 1 artışla 305 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında durum ne?
08.01.2020 11:05
Son güncelleme : 08.01.2020 11:05
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 301,9 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 305 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
497 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.
10:49111.991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -609,04
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.193
En Düşük
110.746
10:495,9701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0027
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9850
En Düşük
5,9605
10:496,6573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6817
En Düşük
6,6490
10:49305,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,22
|Açılış
|: 305,11
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,59
|24.284.351
|% 9,42
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|VKING
|2,82
|1.979.124
|% 8,88
|
|DAGHL
|3,11
|7.348.114
|% 7,99
|
|CRDFA
|2,46
|77.717
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,70
|17.297
|% -14,55
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|DARDL
|3,93
|93.165
|% -9,66
|
|THYAO
|13,36
|435.604.633
|% -1,40
|
|PETKM
|3,70
|218.011.955
|% 0,00
|
|ASELS
|22,26
|200.804.110
|% -0,62
|
|HALKB
|6,15
|154.182.610
|% 1,82
|
|GARAN
|10,75
|147.575.710
|% 1,13
|
|ALBRK
|1,60
|132.633.022
|% 0,00
|
|PETKM
|3,70
|218.011.955
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,79
|27.888.856
|% -3,66
|
|GUSGR
|2,12
|73.561.011
|% 3,41
|
|THYAO
|13,36
|435.604.633
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8325
|7,8718
|% 0,26
|
|Frank
|6,1288
|6,1657
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5872
|1,5952
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|305
|305
|3,12
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,15
|