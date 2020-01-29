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Altın fiyatlarında durum ne?

29.01.2020 10:58

Son güncelleme : 29.01.2020 10:58
Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 artışla 299,9 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 492 lira, Cumhuriyet altını da 2.010 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 299,7 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 299,9 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 492 lira, Cumhuriyet altını da 2.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.568,6 dolardan işlem görüyor.




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Cumhuriyet 1.995 2.025 -7,00  
Tam 1.986 2.035 -9,41  
Yarım 960 984 -4,55  
Çeyrek 481 492 -2,27  
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