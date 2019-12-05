Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.828 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum ne?
05.12.2019 11:19
Son güncelleme : 05.12.2019 11:19
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 272,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 272,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
448 lira, Cumhuriyet altını da 1.828 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.475,1 dolar seviyesinde seyrediyor.
11:03108.633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 931,85
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.644
En Düşük
108.260
11:035,7504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7566
En Düşük
5,7390
11:036,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
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6,3861
En Düşük
6,3684
11:03272,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 272,69
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,25
En Düşük
272,24
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|DERAS
|4,67
|25.943.172
|% 17,34
|
|RALYH
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|881
|% 14,94
|
|SMART
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|% 13,54
|
|FONET
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|30.097.452
|% 12,74
|
|DERIM
|6,92
|3.195.189
|% 11,61
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|KLMSN
|18,10
|11.350.055
|% -5,29
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|EUYO
|1,32
|4.543.262
|% -2,94
|
|THYAO
|13,83
|169.053.819
|% 0,51
|
|PETKM
|3,62
|124.308.068
|% 0,56
|
|ASELS
|19,13
|77.615.248
|% 1,00
|
|YKSLN
|6,63
|74.355.247
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,50
|67.541.544
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,50
|67.541.544
|% 0,67
|
|PETKM
|3,62
|124.308.068
|% 0,56
|
|TSKB
|1,13
|38.199.777
|% 3,67
|
|ZOREN
|1,49
|43.131.573
|% 1,36
|
|DGKLB
|1,69
|37.832.713
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5319
|7,5697
|% 0,26
|
|Frank
|5,7909
|5,8258
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5286
|1,5362
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,39
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,03
|
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