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Altın fiyatlarında son durum ne?

05.12.2019 11:19

Son güncelleme : 05.12.2019 11:19
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.828 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons  fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 272,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 272,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.828 liradan  satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.475,1 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Altın Gr. 272 272 -0,32  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 4,20  
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