Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 286,1 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 470 lira, Cumhuriyet altını da 1.920 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum ne?
25.12.2019 11:13
Son güncelleme : 25.12.2019 11:13
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 286,7 liradan tamamladı.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 286,1 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
470 lira, Cumhuriyet altını da 1.920 liradan satılıyor.
10:58113.204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 50,46
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
10:585,9354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0145
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9512
En Düşük
5,9307
10:586,5905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6177
En Düşük
6,5761
10:58286,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,56
|Açılış
|: 286,45
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,09
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.287.790
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,70
|822.101
|% 12,08
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|BALAT
|0,86
|31.041
|% 8,86
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|SEKFK
|4,56
|1.473.545
|% -4,80
|
|KLNMA
|45,40
|8.969.401
|% -4,26
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|THYAO
|14,00
|172.914.620
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,49
|111.070.794
|% 2,35
|
|TMSN
|7,09
|103.683.321
|% 6,78
|
|PETKM
|3,73
|85.264.951
|% -0,80
|
|ASELS
|19,62
|82.413.386
|% 0,05
|
|ALBRK
|1,42
|71.954.857
|% -2,07
|
|EKGYO
|1,44
|64.171.281
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,13
|44.626.264
|% -1,74
|
|ISFIN
|3,49
|111.070.794
|% 2,35
|
|IEYHO
|0,65
|17.110.463
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6739
|7,7124
|% 0,02
|
|Frank
|6,0295
|6,0658
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5784
|1,5864
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|287
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|