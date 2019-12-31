Altının gram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 291,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 1.953 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum ne?
31.12.2019 12:50
Son güncelleme : 31.12.2019 12:50
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 289,8 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 291,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
478 lira, Cumhuriyet altını da 1.953 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından 1.524 dolar seviyesinde dengelendi.
12:34114.613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -140,75
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
12:345,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
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5,9513
En Düşük
5,9419
12:346,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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6,6771
En Düşük
6,6569
12:34291,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,79
|Açılış
|: 291,52
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.536.643
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,07
|12.044.251
|% 13,48
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|29.281.030
|% 9,52
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|KLGYO
|4,27
|73.545.718
|% -9,73
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,42
|885.959.977
|% 0,77
|
|ASELS
|20,76
|488.639.459
|% 1,37
|
|PETKM
|3,80
|391.389.549
|% 1,60
|
|HALKB
|5,97
|240.667.997
|% 0,67
|
|ISGYO
|1,74
|228.300.823
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|228.300.823
|% 0,00
|
|PETKM
|3,80
|391.389.549
|% 1,60
|
|KARSN
|1,58
|156.624.436
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,03
|81.425.020
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,53
|115.709.683
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7960
|7,8351
|% 0,33
|
|Frank
|6,1207
|6,1576
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|8,99
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,84
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|0,04
|