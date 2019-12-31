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Altın fiyatlarında son durum ne?

31.12.2019 12:50

Son güncelleme : 31.12.2019 12:50
Altının gram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 291,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 1.953 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 289,8 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 291,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 1.953 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından 1.524 dolar seviyesinde dengelendi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.524 1.524 8,99  
Altın Gr. 292 292 1,84  
Cumhuriyet 1.930 1.959 14,00  
Tam 1.921 1.969 13,92  
Yarım 929 953 6,73  
Çeyrek 466 476 3,37  
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