Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 yükselişle 294 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.969 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum ne?
15.01.2020 11:34
Son güncelleme : 15.01.2020 11:34
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar
kurundaki sınırlı yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 292,5 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 294 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
482 lira, Cumhuriyet altını da 1.969 liradan satılıyor.
11:18121.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -49,09
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.973
11:185,9001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0190
|Açılış
|: 64,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 64,4900
|
5,9002
En Düşük
5,8763
11:186,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0165
|Açılış
|: 10,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5500
|
6,5632
En Düşük
6,5414
11:183,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,02
|Açılış
|: 3,39
|
|Önceki Kapanış
|: 3,37
|
3,39
En Düşük
3,36
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|4,11
|7.016.783
|% 13,54
|
|ALKA
|7,58
|29.708.653
|% 12,13
|
|NATEN
|17,62
|97.104.096
|% 10,61
|
|GUSGR
|2,44
|446.327.255
|% 10,41
|
|ORMA
|3,31
|10.850
|% 9,97
|
|SNGYO
|1,30
|1.827.216
|% -12,16
|
|QNBFL
|160,10
|559.065
|% -7,19
|
|IHEVA
|2,61
|18.918
|% -4,74
|
|VKING
|2,85
|219.347
|% -4,36
|
|KSTUR
|23,00
|6.854
|% -4,17
|
|GUSGR
|2,44
|446.327.255
|% 10,41
|
|THYAO
|14,71
|434.773.493
|% -0,61
|
|KRDMD
|3,09
|291.548.755
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,61
|268.929.997
|% 2,55
|
|PETKM
|4,09
|239.585.642
|% -0,97
|
|GUSGR
|2,44
|446.327.255
|% 10,41
|
|EKGYO
|1,61
|268.929.997
|% 2,55
|
|KRDMD
|3,09
|291.548.755
|% -0,64
|
|PETKM
|4,09
|239.585.642
|% -0,97
|
|SISE
|5,43
|206.798.637
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6508
|7,6892
|% 0,21
|
|Frank
|6,0724
|6,1090
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5676
|1,5754
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|5,67
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,68
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,16
|