Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 yükselişle 269,3 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını da 1.805 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum
22.11.2019 11:14
Son güncelleme : 22.11.2019 11:14
AA
Gram altın, dün dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın
günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 268,4 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 269,3 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını da 1.805 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.467,8 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:58107.226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 420,79
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.075
10:585,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0052
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7082
En Düşük
5,6924
10:586,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3214
En Düşük
6,2977
10:58269,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 269,16
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|15.777.368
|% 20,00
|
|KUTPO
|6,10
|1.964.088
|% 10,11
|
|ADEL
|15,12
|13.955.986
|% 9,33
|
|BAKAB
|7,16
|14.175.351
|% 8,32
|
|OLMIP
|6,95
|5.849.606
|% 7,92
|
|MGROS
|22,98
|86.985.009
|% -7,11
|
|HURGZ
|1,36
|2.781.711
|% -6,21
|
|YAPRK
|5,17
|281.748
|% -3,90
|
|OYAYO
|2,19
|3.466.613
|% -2,67
|
|COSMO
|1,52
|383
|% -2,56
|
|THYAO
|13,79
|200.869.746
|% 0,29
|
|GEREL
|2,93
|102.669.778
|% 3,17
|
|MGROS
|22,98
|86.985.009
|% -7,11
|
|GARAN
|10,29
|75.117.766
|% 0,78
|
|OZGYO
|1,45
|65.276.540
|% 5,84
|
|OZGYO
|1,45
|65.276.540
|% 5,84
|
|GEREL
|2,93
|102.669.778
|% 3,17
|
|DGKLB
|1,32
|23.969.808
|% 3,13
|
|THYAO
|13,79
|200.869.746
|% 0,29
|
|KARSN
|1,40
|19.727.300
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3461
|7,3829
|% 0,17
|
|Frank
|5,7160
|5,7504
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5170
|1,5246
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,09
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,79
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-0,35
|