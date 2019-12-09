Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 272,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.816 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum
09.12.2019 11:07
Son güncelleme : 09.12.2019 11:07
AA
Gram altın, cuma günü dolar
kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 271,7 liradan tamamladı.
Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
444 lira, Cumhuriyet altını da 1.816 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.462,3 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:52108.338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -530,70
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.975
En Düşük
108.139
10:525,8012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0146
|Açılış
|: 64,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 64,3900
|
5,8012
En Düşük
5,7719
10:526,4209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0192
|Açılış
|: 12,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,1500
|
6,4209
En Düşük
6,3863
10:523,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,10
|
|Önceki Kapanış
|: 3,09
|
3,10
En Düşük
3,07
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|50.759.707
|% 19,89
|
|DURDO
|13,45
|2.544.471
|% 14,47
|
|GLRYH
|2,46
|9.119.422
|% 11,82
|
|UZERB
|2,69
|49.951
|% 9,80
|
|BFREN
|272,50
|7.904.443
|% 8,39
|
|SMART
|7,66
|1.384.093
|% -19,96
|
|FONET
|5,70
|3.047.564
|% -10,94
|
|ALGYO
|86,20
|14.314.669
|% -9,64
|
|EKIZ
|0,59
|3.630
|% -9,23
|
|ARMDA
|12,80
|558.560
|% -6,23
|
|ISFIN
|3,13
|209.956.993
|% 2,62
|
|THYAO
|13,64
|180.663.434
|% -0,58
|
|ASELS
|19,38
|101.722.624
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,51
|90.744.434
|% 2,03
|
|KRDMD
|2,42
|85.872.230
|% 0,41
|
|IHLAS
|0,81
|54.854.339
|% 8,00
|
|ISFIN
|3,13
|209.956.993
|% 2,62
|
|IHLGM
|0,89
|55.128.716
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,51
|90.744.434
|% 2,03
|
|KRDMD
|2,42
|85.872.230
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6093
|7,6474
|% 0,36
|
|Frank
|5,8275
|5,8626
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5406
|1,5484
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|1,72
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,63
|
|Cumhuriyet
|1.802
|1.829
|3,00
|
|Tam
|1.793
|1.838
|-4,41
|
|Yarım
|867
|889
|-2,13
|
|Çeyrek
|435
|445
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|16,61
|16,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|-0,24
|