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Altın fiyatlarında son durum

09.12.2019 11:07

Son güncelleme : 09.12.2019 11:07
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 272,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.816 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, cuma günü dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 271,7 liradan tamamladı. 

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.816 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.462,3 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Altın Gr. 272 272 0,63  
Cumhuriyet 1.802 1.829 3,00  
Tam 1.793 1.838 -4,41  
Yarım 867 889 -2,13  
Çeyrek 435 445 -1,06  
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