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Altın ithalatı arttı

11.11.2019 16:48

Son güncelleme : 11.11.2019 16:48
Altın ithalatı, geçen ay 2018`in aynı dönemine göre yüzde 568 artarak yaklaşık 21 ton olarak gerçekleşti.



AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, Ekim 2018'de 3 ton 135 kilogram olan altın ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 568,3 artarak 20 ton 952 kilograma yükseldi.

Söz konusu rakam, tüm zamanların en yüksek ekim ayı altın ithalat rakamı olarak da kayıtlara geçti.

SON 17 AYIN EN YÜKSEK ALTIN İTHALATI

Bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 72'lik artış kaydeden altın  ithalatı, son 17 ayın en yüksek altın ithalatı oldu. Eylül ayında ithal edilen altın miktarı, 12 ton 149 kilogram civarında bulunuyordu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde 115 ton 522 kilogram altın ithalatı  gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 azalışa işaret etti. Geçen yılın ocak-ekim döneminde 189 ton 55 kilogram  altın ithalat edilmişti.




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