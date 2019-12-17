Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 278 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını da 1.854 liradan satılıyor.
Altın kaç lira oldu?
17.12.2019 11:03
Son güncelleme : 17.12.2019 11:06
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 277,6 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 278 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
453 lira, Cumhuriyet altını da 1.854 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.477,5 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:51111.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 236,54
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.238
10:515,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8632
En Düşük
5,8441
10:516,5349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5349
En Düşük
6,5146
10:51278,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,53
|Açılış
|: 278,18
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,32
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|5,53
|14.095.092
|% 13,79
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|BURVA
|6,79
|1.480.417
|% 9,52
|
|UZERB
|3,11
|29.414
|% 8,36
|
|ATAGY
|4,81
|2.122.072
|% -9,25
|
|TSPOR
|2,61
|54.822.411
|% -5,78
|
|SAMAT
|1,55
|3.198.287
|% -5,49
|
|KERVN
|0,53
|206.008
|% -3,64
|
|HUBVC
|14,42
|5.084.181
|% -3,16
|
|THYAO
|13,95
|290.107.618
|% -0,43
|
|GUSGR
|2,60
|129.230.558
|% 7,00
|
|ISFIN
|3,35
|127.581.193
|% 1,52
|
|SISE
|5,15
|119.403.426
|% 1,18
|
|ODAS
|2,20
|89.021.790
|% 2,33
|
|GUSGR
|2,60
|129.230.558
|% 7,00
|
|ODAS
|2,20
|89.021.790
|% 2,33
|
|ALBRK
|1,37
|52.737.667
|% 1,48
|
|ISFIN
|3,35
|127.581.193
|% 1,52
|
|CEMAS
|1,59
|49.997.946
|% 4,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7512
|7,7901
|% -0,39
|
|Frank
|5,9344
|5,9702
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5574
|1,5652
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,16
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,10
|