GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın tahvili sahibine yeniden yatırım imkanı

30.09.2019 16:36

Son güncelleme : 30.09.2019 16:36
Hazine ve Maliye Bakanlığı`nca, Ekim 2017`de ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının anapara bedelleri vade tarihinde yatırımcıların hesaplarına gram altın olarak aktarılacak ve isteyen yatırımcılar anapara bedeliyle yeniden altın tahviline yatırım yapabilecek.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 2017 yılından itibaren bireysel yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları çeşitli etaplar halinde ihraç edilmişti.

Ekim 2017'de 4 ayrı etap halinde talep toplanarak ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının vadesi 9-30 Ekim'de dolacak. Anapara bedelleri vade tarihinde yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarına  hesaben gram altın olarak aktarılacak.

Diğer taraftan, yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda, altın  tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının anapara bedeli 995/1000 saflıkta 1  kilogramlık külçe altın olarak veya Darphane tarafından basılan çeyreklik  cumhuriyet ziynet altını olarak vade tarihinden sonra fiziken geri alınabilecek.

YENİ İHRACA KATILIM

Ayrıca yine mevcut yatırımcılar tarafından talep edilmesi durumunda, vade sonunda ödenecek anapara bedeli bakanlık tarafından mevcut senetlerin vade  sonu tarihi ile aynı tarihe denk gelecek şekilde yeni ihraç edilecek altın  tahviline/altına dayalı kira sertifikasına tekrardan yatırılabilecek.

Vade sonunda bu yeni ihraca katılmak isteyen mevcut yatırımcıların bu  taleplerini belirlenen talep toplama dönemlerinde aracı banka şubelerine  başvurarak iletmeleri gerekiyor. Bu durumda, söz konusu talepte bulunan  yatırımcıların hesaplarına yeni ihraçta kullanılmak üzere talep ettikleri miktar  kadar bloke konacak. Yeni ihracın gerçekleştirilmesiyle birlikte yatırımcıların  herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan, talep ettikleri gram karşılığında  yatırım hesaplarına altın tahvili/altına dayalı kira sertifikası (1000 adet = 1  gram) bakanlık tarafından aktarılacak.

Yatırımcıların, fiziken altın taleplerini veya yeni ihraca katılma  taleplerini Ziraat Bankasına başvurarak iletmeleri gerekiyor.

Çeyreklik cumhuriyet ziynet altını talep eden yatırımcıların altınları  Darphane tarafından üretilecek. Çeyreklik cumhuriyet ziynet altınları, vade sonu  tarihinden (itfa tarihinden) sonra Ziraat Bankası tarafından yatırımcıya teslim  edilecek. Tarihleri içinde teslim alınmayan çeyreklik cumhuriyet ziynet  altınlarının 1000/1000 karşılığı, yatırımcıların vadesiz altın mevduat  hesaplarına kayden geçirilecek.

Vade sonunda yatırımcının hesabındaki gram altının, çeyreklik  cumhuriyet ziynet altını veya 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olarak  verilemeyen artık kısmı ise yatırımcıların "vadesiz altın mevduat hesabında"  hesaben takip edilmeye devam edilecek.

Açıklamaya göre, altınlarını Ziraat Bankasına teslim eden  yatırımcıların vade sonunda yeni ihraca katılabilmeleri için veya fiziki altın  talep etmeleri için etaplarına göre, 30 Eylül-25 Ekim 2019'da Ziraat Bankası  şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Yeni ihraçta alınabilecek senet sayısı yatırımcının hesabında mevcut  olan ve itfası gelen senet sayısıyla sınırlı olacak, yatırımcılar sadece mevcutta  yatırım yaptıkları senet cinsine ve itfası gelen senet sayısı kadar tekrar  yatırım yapabilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba  günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak, yatırımcısına her 6 ayda bir  altın fiyatına endeksli yüzde 1,00 (yıllık yüzde 2,00) getiri sağlayacak.




BIST USD EURO ALTIN
16:20105.471
Değişim :  0,30% |  318,61
Açılış :  105.700  
Önceki Kapanış :  105.152  
En Yüksek
105.834 En Düşük
105.056
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru