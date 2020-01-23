Çin`in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla, altın ve petrol fiyatları hafif geriledi.
Altın ve petrol fiyatlarında `Corona` etkisi
23.01.2020 09:47
Son güncelleme : 23.01.2020 09:50
DHA
Çin'de corona virüsünün yayılmasına ilişkin endişeler güvenli liman altının fiyatlarını desteklese de, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı para
politikası kararına ilişkin beklentilerle, altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,557 dolara geriledi.
Petrol fiyatları da, corona virüsünün ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla petrol talebini düşürebileceği endişesiyle yüzde 1.0 dolayında geriledi. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.61 düşüşle 62.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.87 düşüşle 55.68 dolardan işlem görüyor.
Küresel Emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.52 düşüşle 17.72 dolardan,
- altın, yüzde 0.1 düşüşle 1,557.00 dolardan,
- bakır, yüzde 0.36 düşüşle 2.75 dolardan,
- platin, yüzde 1.25 düşüşle 1,008.50 dolardan ve
- paladyum yüzde 1.30 artışla 2,366.00 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın
fiyatı 296 liradan, çeyrek altın 285 liradan, Cumhuriyet altını ise 2,007 liradan işlem görüyor.
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|: 0,18%
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|: 6,5620
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|: 6,5830
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6,5643
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|Açılış
|: 296,86
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|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
296,32
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,35
|146.377.924
|% 0,00
|
|BERA
|4,22
|150.318.805
|% 0,00
|
|BTCIM
|3,90
|21.920.528
|% 0,00
|
|ECZYT
|10,90
|6.573.010
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,21
|195.738.959
|% 0,00
|
|AVOD
|2,35
|146.377.924
|% 0,00
|
|BERA
|4,22
|150.318.805
|% 0,00
|
|BTCIM
|3,90
|21.920.528
|% 0,00
|
|ECZYT
|10,90
|6.573.010
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,21
|195.738.959
|% 0,00
|
|THYAO
|14,72
|1.672.490.785
|% 0,00
|
|IPEKE
|10,04
|1.115.911.768
|% 0,00
|
|HALKB
|7,07
|1.038.825.095
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% 0,00
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,75
|467.562.136
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% 0,00
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% 0,00
|
|ODAS
|1,97
|318.186.589
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,70
|253.525.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7592
|7,7981
|% 0,08
|
|Frank
|6,1006
|6,1373
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-1,96
|
|Altın Gr.
|297
|297
|0,10
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,17
|62,17
|-1,04
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
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17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
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17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem