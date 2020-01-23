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Altın ve petrol fiyatlarında `Corona` etkisi

23.01.2020 09:47

Son güncelleme : 23.01.2020 09:50
Çin`in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla, altın ve petrol fiyatları hafif geriledi.



DHA

Çin'de corona virüsünün yayılmasına ilişkin endişeler güvenli liman altının fiyatlarını desteklese de, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı para politikası kararına ilişkin beklentilerle, altının ons fiyatı  yüzde 0.1 düşüşle 1,557 dolara geriledi.

Petrol fiyatları da, corona virüsünün ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla petrol talebini düşürebileceği endişesiyle yüzde 1.0 dolayında geriledi. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.61 düşüşle  62.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.87 düşüşle 55.68 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;
 
- gümüş, yüzde 0.52 düşüşle 17.72 dolardan,
 
- altın, yüzde 0.1 düşüşle 1,557.00 dolardan,
 
- bakır, yüzde 0.36 düşüşle 2.75 dolardan,
 
- platin, yüzde 1.25 düşüşle  1,008.50 dolardan ve
 
- paladyum yüzde 1.30 artışla 2,366.00 dolardan işlem görüyor.
 
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 296 liradan, çeyrek altın 285 liradan, Cumhuriyet altını ise 2,007 liradan işlem görüyor.





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Riyal 1,5763 1,5842 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.557 -1,96  
Altın Gr. 297 297 0,10  
Cumhuriyet 1.963 1.993 6,00  
Tam 1.954 2.003 7,37  
Yarım 945 969 3,57  
Çeyrek 474 485 1,78  
Gümüş.Ons 17,71 17,75 -0,11  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,02  
B. Petrol 62,17 62,17 -1,04  
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