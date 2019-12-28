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Altın yükselişine 2020`de devam edebilir

28.12.2019 11:46

Son güncelleme : 28.12.2019 11:46
Analistler, 2020`de ticaret savaşlarının farklı cephelere yayılabileceğini ve altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini ifade etti.



AA

Küresel ekonomide oluşan kırılgan duruma karşılık 2019'da güvenli  liman görevi gören altın, 2020 yılında da bu rolü oynamaya devam edebilir.

Analistler, merkez bankalarından 2020 için güvercin tutumun devam  etmesinin beklendiğini, ticaret savaşlarında cephelerin genişleme ihtimaliyle  jeopolitik risklerin ve hala kırılgan olan küresel ekonominin altın talebini  canlı tutabileceğini söyledi.

Yıla 1.282 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, aylık bazda  üç ay üst üste değer kaybettikten sonra hızlı bir yükseliş eğilimi kazanmıştı.  Ticaret savaşları, faiz indirimleri ve artan jeopolitik risklerle altın talebi  artarken, altının ons fiyatı da 1.550 dolara kadar yükselmişti. Altının ons  fiyatı, yılın geri kalanında dalgalı bir seyir izleyerek 1.450-1.500 bandında  hareket etmişti.

KÜRESEL RİSKLER ALTIN FİYATLARINI YUKARI YÖNLÜ DESTEKLİYOR

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, ABD ile Çin arasında devam eden  ticaret savaşları ve küresel ölçekteki büyüme sorunları başta olmak üzere çeşitli  risklerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini  belirtti.

Küresel bazda toplam borç miktarının arttığını ve bu durumun tahvil  piyasasını görece daha riskli hale getirdiğini değerlendiren Paksoy, "Temel  açıdan ara ara haber akışında yaşanacak iyileşmelere bağlı satıcılı seyirlere ve  düzeltme süreçlerine rağmen yukarı yönlü trendin devamını mümkün görmekteyiz."  dedi. Paksoy, jeopolitik risklerin geniş bölgelere yayılma riski taşıdığını,  bunun da göz önünde bulundurulması gereken bir faktör olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının güvercin tutumlarını devam  ettirmesinin altın fiyatlarının artış eğilimini korumasını beraberinde  getirdiğini ifade eden Paksoy, fiziksel altın talebinin devam etme potansiyelinin  altını destekleyen önemli bir değişken olduğunun altını çizdi.

Paksoy, "Altının ons fiyatında teknik olarak tekrar kalıcı olarak  1.350-1.400 dolar altına gelinmedikçe yukarı yönlü trendin devamı mümkün  olacaktır. Trend korundukça yukarı yönlü hareketlerde 1.480-1.500 dolar üzerinde  yeni sıralı direnç hedefleri 1.600-1.650 dolar ve 1.800 dolar olarak takip  edilebilir." değerlendirmesini yaptı.

"GRAM ALTINDA 275-280 LİRA ARALIĞI ALIM YÖNÜNDE TAKİP EDİLEBİLİR"

AA Finans Analisti İslam Memiş de 2020'de altın fiyatlarındaki  yükseliş eğiliminin devamının beklendiğini ve gram altında 2020'de 320 liranın  görülebileceğini söyledi.

2019'da altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin, 2020 için de  geçerliliğini koruduğunu belirten Memiş, "Özellikle altının ons fiyatında agresif  yükselişler yaşanırsa bu sürpriz olmaz. Çünkü küresel ekonomik daralma, ticaret  savaşları, talep artışının sürmesi, siyasi ve jeopolitik riskler, altın talebinin  artması ve kuraklık gibi nedenler altın fiyatlarının artmasına neden olabilir."  ifadelerini kullandı.

Memiş, altının ons fiyatının hedef olarak belirlediği 1.600 dolar  seviyesini 2020'de yukarı yönlü kırabileceğini ve yükselişini 1.700 dolar  seviyesine kadar sürdürebileceğini belirtti.

Gram altında 275-280 lira aralığının altın alımında takip edilmesinde  fayda olduğunu vurgulayan Memiş, "Altının ons fiyatı ve dolar/TL'de öngördüğümüz  yükselişler, altının gram fiyatında 320 lira seviyesinin test edilmesine neden  olacağını düşünüyoruz. Yurt içi piyasalarda dolar/TL'de dışsal etkilerden  kaynaklı agresif dalgalanmalar da bu harekete destek olabilir. "  değerlendirmesinde bulundu.




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