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Altında 2019 fiyatlamasını ticaret savaşları ve faiz indirimleri belirledi

02.01.2020 11:13

Son güncelleme : 02.01.2020 11:13
Ticaret savaşları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit gibi etkenlerle artan risk algısı, yatırımcılarca güvenli liman olarak görülen altına talebi artırırken, ons altın yatırımcısına 2019`da yüzde 18,37`lik getiri sağladı.



AA

Küresel ekonomik belirsizliklerin merkez bankalarının para politikası  duruşunu önemli ölçüde etkilediği 2019'da, altın yatırımcıların en gözde  varlıklarından biri oldu.

Geçen yıla 1.282 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı,  ocakta yaklaşık yüzde 3 değer kazanmasının ardından takip eden üç ayda ticaret  görüşmeleri iyimserliğiyle değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in ticaret görüşmelerini uzatmaya  çalıştığını gerekçe göstererek, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık mala  uygulanan gümrük tarifesini yüzde 25 seviyesine çıkarmasıyla küresel piyasalarda  risk algısı önemli derecede arttı.

Altının ons fiyatı Trump'ın tarife kararından önce yıl içi en düşük  seviye olan 1.266 dolara geriledi.

Analistler, Çin'in de tarifelere karşılık vermesiyle yatırımcıların  güvenli liman olarak gördükleri altına yönelimin ivme kazandığını dile getirdi.

ALTININ GETİRİ POTANSİYELİ, ALTIN TALEBİNDE ETKİLİ OLDU

Analistler, merkez bankalarınca verilen olası faiz indirimi  sinyallerinin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen ana etken olduğunu ancak  bunun yanında bazı gelişmiş ülke tahvil getirilerinin de negatif bölgeye  inmesinin önemine vurgu yaptı.

Geçen yıl başında yaklaşık 8 trilyon dolar seviyesinde bulunan negatif  getirili borç miktarının haziran itibarıyla 13 trilyon dolara yaklaştığını  kaydeden analistler, merkez banklarının faiz indirimi sinyallerinin tahvil  getirilerini aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Aynı dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının  çeşitli motivasyonlarla altın pozisyonlarını güçlendirirken, Dünya Altın  Konseyi'nin (WGC) üçüncü çeyrek raporuna göre yılın 9 ayında merkez bankaları  altın rezervlerini 547,5 ton artırdı.

Altının hem risk azaltıcı hem gelir artırıcı etkisinin yatırımcıların  kararını önemli ölçüde etkilediğine değinen analistler, haziran ayında altının  ons fiyatında yaşanan yüzde 7,96'lık aylık artışta faiz indirimi beklentilerinin  neredeyse kesin olacak şekilde fiyatlanması ve artan belirsizliklerin yardımcı  olduğunun altını çizdi.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM ALTINDA SON ALTI YILIN REKORUNU GETİRDİ

Ağustos 2019'da Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10  vergi koyması ve akabinde yükselişe geçen dolar/yuan paritesi, 2008 yılı finansal  krizinden bu yana ilk kez 7 seviyesini aştı.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bu hamlesine, ABD Hazine Bakanlığının  Çin'i kur manipülatörü ilan etmesiyle karşılık vermesi o dönem risk algısını  artırırken, altının ons fiyatındaki sert yükselişlerde bu yönden gelen haber  akışı etkili oldu.

O dönemde, New York Fed'in Gelecek 12 Aylık Resesyon Beklenti  Raporu'nda ABD ekonomisinin Ağustos 2020'de resesyona girme ihtimalini yaklaşık  yüzde 38 seviyesinde görüyordu. Bu seviye, 2009'dan bu yana ulaşılan en yüksek  değere işaret ederken, 1967 yılından beri bu seviyeye her ulaşıldığında ABD  ekonomisi resesyona girmişti.

Ağustosta gelişmiş ülkelerde tarihi düşük seviyelere gerileyen İmalat  Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileriyle birlikte negatif getirili tahvil  miktarının 17 trilyon dolar ile tarihi rekor seviyeye ulaşması, altın  fiyatlarının son 6 yılın en yüksek seviyesine yükselmesini destekledi.

Altının ons fiyatı Eylül 2019'da 1.557 dolarla yaklaşık 6,5 yılın en  yüksek seviyeye ulaştı.

Gram altının bu dönemde 291 lira ile tüm zamanların rekorunu kırarken, analistler, o dönemde Asya piyasalarında düşük işlem hacimli bölümde dolar  kurunda yaşanan ani yükseliş sebebiyle gram altının 316 lira seviyesini  görmesinin gerçekçi bir fiyatlama olarak dikkate alınamayacağının altını çizdi.

YILIN SON ÇEYREĞİ ALTIN İÇİN NEFESLENME DÖNEMİ OLDU

Eylül ve ekim aylarında merkez bankalarının genişlemeci duruşu devam  ederken, küresel ekonomilerde görülen toparlanma işaretleri yatırımcıları daha  riskli varlıklara yönlendirmeye başladı.

ABD ile Çin arasında yeniden başlayan ticaret görüşmeleri piyasalarda  risk iştahını artırmasıyla, altının ons fiyatında eylülde son 14 ayın en hızlı  geri çekilmesi yaşandı.

Yılın son çeyreğinde azalan jeopolitik riskler, küresel ekonomideki  iyileşme sinyalleri ve ticaret görüşmelerinde gelen olumlu haber akışıyla altının  ons fiyatı 1.445 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Trump'ın Hong Kong'taki protestolar sebebiyle bazı Çinli yetkililere  yaptırım uygulamasını öngören yasayı onaylamasıyla belirsizlikler görece artsa  da, kararı takip eden günlerde ticaret anlaşmasının ilk fazının imzalanacağının  duyurulmasıyla altın fiyatlarında kararın etkisi sınırlı kaldı.

Son dönemde Asya'da artan altın talebiyle tekrar yükselişe geçen  altının ons fiyatının 1.490 direncini kırmasıyla 1.525 direncine kadar  yükseldiğine değinen analistler, teknik açıdan bu seviyenin üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda 1.555 dolar seviyesinin ilk hedef olduğuna dikkati çekti.




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