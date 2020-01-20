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Altının kilogramı 296 bin 800 liraya yükseldi

20.01.2020 18:03

Son güncelleme : 20.01.2020 18:03
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 296 bin 800 liraya yükseldi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 294 bin 600 lira, en yüksek 296 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 296 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 138 milyon 154 bin  373,09 lira, işlem miktarı ise 467,80 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 146 milyon 57 bin 660,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Demaş Kuyumculuk,, Özak Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.




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