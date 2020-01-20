Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 296 bin 800 liraya yükseldi.
Altının kilogramı 296 bin 800 liraya yükseldi
20.01.2020 18:03
Son güncelleme : 20.01.2020 18:03
AA
Altın piyasasında, en düşük 294 bin 600 lira, en yüksek 296 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 296 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 138 milyon 154 bin 373,09 lira, işlem miktarı ise 467,80 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 146 milyon 57 bin 660,53 lira
oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Demaş Kuyumculuk,, Özak Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
17:48122.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
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|Açılış
|: 121.879
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|Önceki Kapanış
|: 121.475
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122.926
En Düşük
121.879
17:485,9194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0312
|Açılış
|: 5,9140
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|Önceki Kapanış
|: 5,8880
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5,9194
En Düşük
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17:486,5613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0297
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5639
En Düşük
6,5259
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
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|Açılış
|: 296,88
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|Önceki Kapanış
|: 294,86
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297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|59.495.030
|% 20,00
|
|RYGYO
|7,57
|28.862.843
|% 19,97
|
|ISGSY
|4,87
|230.038.607
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|42.317.591
|% 19,92
|
|HUBVC
|29,66
|32.781.204
|% 16,86
|
|DAGHL
|4,67
|24.888.442
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,06
|1.374.728.420
|% 0,20
|
|ISFIN
|4,25
|1.029.841.890
|% 8,14
|
|PETKM
|4,09
|961.064.911
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,02
|496.194.635
|% 1,00
|
|AVOD
|2,38
|475.656.573
|% 12,80
|
|ISFIN
|4,25
|1.029.841.890
|% 8,14
|
|PETKM
|4,09
|961.064.911
|% 2,25
|
|AVOD
|2,38
|475.656.573
|% 12,80
|
|MNDRS
|1,39
|281.916.850
|% -6,71
|
|ISGYO
|1,89
|315.755.695
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6693
|7,7078
|% 0,37
|
|Frank
|6,0835
|6,1202
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5729
|1,5808
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,66
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,07
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,57
|