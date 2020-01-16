GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altının kilogramı geriledi

16.01.2020 17:19

Son güncelleme : 16.01.2020 17:19
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 850 liraya geriledi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 292 bin 700 lira, en yüksek 294 bin 400  lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde  0,31 azalışla 292 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 571 milyon 150 bin  105,55 lira, işlem miktarı ise 1.954 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem  hacmi ise 577 milyon 756 bin 360,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has  Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, İş  Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:04121.867
Değişim :  0,77% |  928,11
Açılış :  121.378  
Önceki Kapanış :  120.939  
En Yüksek
122.482 En Düşük
121.378
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BNTAS 3,33 165.481.016 % 19,78  
DENCM 9,65 30.985.175 % 17,11  
QNBFL 196,00 1.667.653 % 14,96  
QNBFB 58,80 13.133.362 % 14,96  
DAGHL 4,78 9.219.657 % 14,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6110 7,6492 % -0,31  
Frank 6,0460 6,0824 % -0,44  
Riyal 1,5547 1,5625 % -0,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.555 -1,99  
Altın Gr. 292 292 -2,02  
Cumhuriyet 1.935 1.965 13,00  
Tam 1.927 1.975 -8,87  
Yarım 931 955 -4,29  
Çeyrek 467 478 -2,15  
Gümüş.Ons 17,96 18,01 -0,02  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,02  
B. Petrol 64,24 64,24 0,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru