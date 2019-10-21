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`Anlaşmasız Brexit olasılığı yüzde 5`

21.10.2019 09:25

Son güncelleme : 21.10.2019 09:35
Goldman Sachs, anlaşmasız Brexit olasılığını yüzde 10`dan yüzde 5`e indirdi.



Goldman Sachs anlaşmasız Brexit olasılığı için tahminini, Britanya Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasının onaylanmasını yasal düzenlemeler parlamentodan geçene kadar öteleme kararı alması sonrasında, yüzde 10'dan yüzde 5'e indirdi.

Goldman Sachs analistleri, Britanya'nın 31 Ekim'de AB'den ayrılacağını öngörmeye devam ettiklerini, onaylanmış bir anlaşma ile AB'den ayrılma olasılığının yüzde 65'ten 70'e çıktığını belirtirken, Brexit'in hiç gerçekleşmemesi olasılığının yüzde 25 olarak devam ettiğini vurguladı.




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