Kanada merkezli yatırım bankası RCB Capital Markets analisti, ABD merkezli teknolloji şirketi Apple`ın hisse fiyatı hedefini yüzde 11 artırarak 295 dolardan 330 dolara yükseltti.
Apple hisse fiyatı hedefi yükseldi
03.01.2020 15:16
Son güncelleme : 03.01.2020 15:16
DHA
Apple hisselerinde 2020'nin ilk işlem günü görülen artışın ardından şirketin piyasa değeri 31 milyar dolara yükselerek, S&P 500 endeksinde listelenen ilk 300 şirketin toplam piyasa değeri artışını aşmıştı.
Apple hisseleri bir önceki gün kapanışta yüzde 2.28 yükselerek ilk kez 300.35 doları görmüştü. Bunun yanında cuma günü görülen hisse satışlarıyla şirketin hisseleri, açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.61 düştü.
15:01112.795
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -3.137,46
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.643
15:015,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0198
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
15:016,6549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
15:01297,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 5,25
|Açılış
|: 297,87
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,83
|49.753.189
|% 15,36
|
|ARENA
|9,35
|28.929.023
|% 12,92
|
|MEPET
|2,21
|48.638.726
|% 9,95
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|UMPAS
|0,74
|61.417
|% 8,82
|
|MTRYO
|6,38
|165.795
|% -14,93
|
|ERSU
|1,80
|12.240.330
|% -12,62
|
|SILVR
|1,92
|10.479.838
|% -11,93
|
|YAYLA
|1,44
|15.383.970
|% -11,66
|
|BAKAB
|6,59
|2.672.279
|% -11,07
|
|THYAO
|14,21
|1.561.679.659
|% -4,25
|
|ASELS
|21,18
|783.333.166
|% -1,94
|
|PETKM
|3,76
|611.331.304
|% -3,84
|
|IPEKE
|8,70
|496.442.529
|% -0,34
|
|HALKB
|5,97
|424.821.965
|% -2,61
|
|ALBRK
|1,53
|314.156.618
|% -0,65
|
|EKGYO
|1,45
|275.474.239
|% -3,33
|
|PETKM
|3,76
|611.331.304
|% -3,84
|
|KRDMD
|2,63
|404.676.055
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,11
|166.814.493
|% -8,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7821
|7,8211
|% -0,26
|
|Frank
|6,1142
|6,1511
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5889
|1,5968
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.549
|20,07
|
|Altın Gr.
|298
|298
|5,27
|
|Cumhuriyet
|1.976
|2.006
|37,00
|
|Tam
|1.966
|2.015
|37,11
|
|Yarım
|950
|975
|17,95
|
|Çeyrek
|477
|487
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|2,86
|