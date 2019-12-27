Apple hisse senetleri 2019 yılında son 10 yılın en iyi performansını gösterdi.
Apple hisseleri 10 yılın en iyi performansını gösterdi
27.12.2019 09:27
Son güncelleme : 27.12.2019 09:28
iPhone'un üreticisi Apple, Noel tatilinin ardından ilk işlem gününde yüzde 1,98 değer kazandı ve yılbaşından bu yana yaşanan değer artışı yüzde 88,46'ya ulaştı.
Sadece Aralık ayına bakıldığında Apple hisselerinde değer artışı yüzde 7 olarak gerçekleşti.
Son 1 yılda Microsoft hisseleri yüzde 59,15, Intel hisseleri yüzde 32,24 ve Amazon.com'un hisseleri yüzde 27,85 değer kazandılar.
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0093
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9447
En Düşük
5,9292
18:056,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,6146
En Düşük
6,5741
18:05288,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 288,46
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,19
En Düşük
287,94
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|14,69
|12.202.831
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,55
|37.484.097
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,91
|10.520.436
|% 0,00
|
|GEREL
|3,32
|84.168.695
|% 0,00
|
|KFEIN
|12,04
|178.008.685
|% 0,00
|
|KAREL
|14,69
|12.202.831
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,55
|37.484.097
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,91
|10.520.436
|% 0,00
|
|GEREL
|3,32
|84.168.695
|% 0,00
|
|KFEIN
|12,04
|178.008.685
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 0,00
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% 0,00
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% 0,00
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% 0,00
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6945
|7,7331
|% 0,04
|
|Frank
|6,0363
|6,0727
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-1,76
|
|Altın Gr.
|288
|288
|0,13
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,01
|68,01
|0,10
|
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