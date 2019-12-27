Apple hisseleri 10 yılın en iyi performansını gösterdi















iPhone'un üreticisi Apple, Noel tatilinin ardından ilk işlem gününde yüzde 1,98 değer kazandı ve yılbaşından bu yana yaşanan değer artışı yüzde 88,46'ya ulaştı.Sadece Aralık ayına bakıldığında Apple hisselerinde değer artışı yüzde 7 olarak gerçekleşti.Son 1 yılda Microsoft hisseleri yüzde 59,15, Intel hisseleri yüzde 32,24 ve Amazon.com'un hisseleri yüzde 27,85 değer kazandılar.