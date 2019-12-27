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Apple hisseleri 10 yılın en iyi performansını gösterdi

27.12.2019 09:27

Son güncelleme : 27.12.2019 09:28
Apple hisse senetleri 2019 yılında son 10 yılın en iyi performansını gösterdi.



iPhone'un üreticisi Apple, Noel tatilinin ardından ilk işlem gününde yüzde 1,98 değer kazandı ve yılbaşından bu yana yaşanan değer artışı yüzde 88,46'ya ulaştı.

Sadece Aralık ayına bakıldığında Apple hisselerinde değer artışı yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Son 1 yılda Microsoft hisseleri yüzde 59,15, Intel hisseleri yüzde 32,24 ve Amazon.com'un hisseleri yüzde 27,85 değer kazandılar.




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Altın Gr. 288 288 0,13  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 17,76 17,80 -0,15  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,02  
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