Gerileyen iPhone satışlarının artıya döndüğünü açıklayan Apple koronavirüse hazırlık yapıyor.
Apple koronavirüse hazırlık yapıyor
29.01.2020 09:38
Son güncelleme : 29.01.2020 09:38
REUTERS
Önceki yıllarda azalan iPhone satışları bu sene yeniden artışa geçerken Apple Çin'i etkisi altına alan koronavirüsün üretime etkilerine karşı hazırlık yapmaya başladı.
Apple "alışveriş çeyreği" olarak da bilinen yılın son üç ayını kapsayan bilançosunda iPhone satışlarındaki artış ve AirPods kablosuz kulaklık gibi yan ürünlere olan artan talebin etkisiyle Wall Street beklentilerinden güçlü kâr ve satış rakamları açıkladı.
Apple geçen yılın son çeyreğinde analistlerin 88.5 milyar dolar
tahminlerine karşılık 91.8 milyar dolar gelir elde etti. Net kârı ise hisse başı 4.99 dolar ile 4.55 dolar olan tahminleri aştı.
Beklentilerden kuvvetli kâr ve satış rakamları, Apple'ın üretim merkezlerinden Çin'i etkisi altına alan koronavirüs salgını ve Apple'ın TV yayın platformu gibi hizmetlerden elde ettiği gelirin beklentilerin altında kalmasının yarattığı endişeleri ortadan kaldırdı.
Bilançonun ardından Apple hisseleri borsa
kapanışından sonra yapılan işlemlerde %2 arttı.
Apple Ocak-Mart aylarını kapsayan üç aylık dönem için de Wall Street tahminlerinden daha yüksek gelir hedefi açıkladı. Şirketin CEO'su Tim Cook Reuters'a yaptığı açıklamada şirketin koronavirüsün yarattığı belirsizlik nedeniyle mali hedefleri için önceki yıllara kıyasla daha geniş bir aralık belirlediğini ifade etti.
Cook, "Geçtiğimiz haftadan itibaren Çin'e seyahatleri çok kritik toplantılar ile sınırlandırdık" dedi ve "Olayla ilgili gelişmeler yaşanıyor ve biz de durumu yakından takip ediyoruz" diye ekledi.
Apple'ın salgının merkezi Wuhan bölgesinde tedarikçileri olduğunu belirten Tim Cook alternatiflerin mevcut olduğunu ifade etti ve Wuhan dışındaki fabrikaların 10 Şubat'a kadar tatil edildiği hesaba katıldığında bile Apple'ın beklenenden daha fazla gelir elde edeceğini söyledi.
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5,9367
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|ISMEN
|5,09
|22.009.341
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,48
|11.134.982
|% 0,00
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,35
|126.554.667
|% 0,00
|
|ISMEN
|5,09
|22.009.341
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,48
|11.134.982
|% 0,00
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,35
|126.554.667
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,00
|
|ASELS
|23,22
|507.403.880
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% 0,00
|
|KRSTL
|2,12
|393.422.263
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|235.954.638
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7185
|7,7572
|% 0,09
|
|Frank
|6,0783
|6,1149
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5795
|1,5874
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-1,74
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,00
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|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,67
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