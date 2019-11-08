Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, 2020 için Çin merkezli beş şirkete petrol sağlamayı öngören anlaşma imzaladı.
Aramco beş Çin şirketiyle petrol anlaşması yaptı
08.11.2019 09:37
Son güncelleme : 08.11.2019 09:41
DHA
Aramco Pazarlama, Satış ve Tedarik Planlama Müdür Yardımcısı Ahmed Al-Subaey, Çinli müşterilerin Aramco’ya olan güvenlerine dikkat çekti ve Saudi Aramco’nun en hızlı büyüyen petrol şirketi olmayı sürdürdüğünü vurguladı.
Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım'da açıklayacak ve ertesi gün de tanıtım için roadshow toplantılarına başlayacak. Al Arabiya'nın adını belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hisselerinin yüzde 2.0'sini halka açacak olan Aramco hisselerinin 11 Aralık'tan itibaren Suudi Arabistan'ın Tadawul Borsası'nda işlem görmeye başlaması bekleniyor.
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 103.544
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En Düşük
0
18:055,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0125
|Açılış
|: 5,7400
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|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7621
En Düşük
5,7430
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 6,3500
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|Önceki Kapanış
|: 6,3800
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6,3699
En Düşük
6,3408
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 272,03
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|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,29
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,17
|74.209.391
|% 0,00
|
|RAYSG
|2,54
|4.194.145
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|GLBMD
|1,25
|1.137.413
|% 0,00
|
|GEDZA
|5,92
|1.535.889
|% 0,00
|
|SASA
|6,17
|74.209.391
|% 0,00
|
|RAYSG
|2,54
|4.194.145
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|GLBMD
|1,25
|1.137.413
|% 0,00
|
|GEDZA
|5,92
|1.535.889
|% 0,00
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|GARAN
|9,77
|525.631.292
|% 0,00
|
|ASELS
|18,94
|495.636.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 0,00
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,47
|43.999.661
|% 0,00
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3513
|7,3882
|% 0,12
|
|Frank
|5,7642
|5,7989
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|2,09
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,55
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,10
|62,10
|-0,19
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