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Aramco beş Çin şirketiyle petrol anlaşması yaptı

08.11.2019 09:37

Son güncelleme : 08.11.2019 09:41
Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, 2020 için Çin merkezli beş şirkete petrol sağlamayı öngören anlaşma imzaladı.



DHA

Aramco Pazarlama, Satış ve Tedarik Planlama Müdür Yardımcısı Ahmed Al-Subaey, Çinli müşterilerin Aramco’ya olan güvenlerine dikkat çekti ve Saudi Aramco’nun en hızlı büyüyen petrol şirketi olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım'da açıklayacak ve ertesi gün de tanıtım için roadshow toplantılarına başlayacak. Al Arabiya'nın adını belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hisselerinin yüzde 2.0'sini halka açacak olan Aramco hisselerinin 11 Aralık'tan itibaren Suudi Arabistan'ın Tadawul Borsası'nda işlem görmeye başlaması bekleniyor.




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