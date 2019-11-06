Suudi Arabistan`ın devlet petrol şirketi Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım`da açıklayacak ve ertesi gün de tanıtım için roadshow toplantılarına başlayacak.
Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım`da duyuracak
06.11.2019 09:23
Son güncelleme : 06.11.2019 09:30
DHA
Al Arabiya'nın adını belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hisselerinin yüzde 2.0'sini halka açacak olan Aramco hisselerinin 11 Aralık'tan itibaren Suudi Arabistan'ın Tadawul Borsası'nda işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Habere göre, halka arz için yatırımcılara yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun 10 Kasım'da yayımlanması planlanırken, hisse fiyatlamasının 17 Kasım'da başlaması ve 4 Aralık'ta Aramco'nun hisse başına nihai fiyatının duyurulması bekleniyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco'nun yüzde 5'inin halka arzı sayesinde yaklaşık 100 milyar dolar
gelir elde etme hedefini ortaya koyarken, bu hedefin tutturulması durumunda şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları bulacak.
Dünyadaki her 8 varil petrolün 1 varili Saudi Aramco tarafından üretilirken, şirketin geçen yıl elde ettiği 111 milyar dolarlık net kar, Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet, Apple ve ExxonMobil'in 2018'deki toplam net karını geride bıraktı.
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0116
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7666
En Düşük
5,7495
18:056,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3882
En Düşük
6,3667
18:05274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 274,87
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,34
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,49
|3.250.041
|% 10,24
|
|GEDZA
|6,00
|10.649.237
|% 8,30
|
|UFUK
|1,79
|5.126
|% 4,68
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|RODRG
|1,88
|432.823
|% -6,00
|
|MSGYO
|1,44
|8.968.189
|% -5,88
|
|PGSUS
|61,00
|190.554.569
|% -3,79
|
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|ODAS
|1,75
|39.680.924
|% 0,57
|
|VERUS
|17,60
|26.679.637
|% 0,69
|
|NATEN
|8,48
|18.407.602
|% 0,24
|
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|ODAS
|1,75
|39.680.924
|% 0,57
|
|IHLGM
|0,68
|7.187.482
|% -4,23
|
|KUYAS
|1,26
|7.986.348
|% 2,44
|
|MSGYO
|1,44
|8.968.189
|% -5,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3948
|7,4319
|% 0,09
|
|Frank
|5,7754
|5,8102
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5307
|1,5383
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|0,31
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59YGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 0.48 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 127, 385 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 55 artarak (% 0.51 ) 124, 064
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BERA, BJKAS
-
17:58IZMDC
Yüzde 7.05 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 140, 298 adet işlem
-
17:56ALKA
Yüzde 5.73 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 470, 919 adet işlem