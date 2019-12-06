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Aramco halka arzdan rekor gelir elde etti

06.12.2019 09:16

Son güncelleme : 06.12.2019 09:16
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco ilk halka arzından yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırdı.



AA

Saudi Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin toplam 3 milyar hissesinden oluşan yüzde 1,5'lik kısmının arz edildiği bildirildi.

Yatırımcılardan hisse başına en yüksek miktar olarak belirlenen 32  Suudi riyali (8,53 ABD doları) teklif alındığının kaydedildiği açıklamada, bu sonuçla şirketin 25,59 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, halka arz (IPO) kapsamında kurumsal yatırımcılardan 106 milyar  dolar ve bireysel yatırımcılardan 119 milyar dolar değerinde teklif geldiği  bilgisine yer verildi.

Saudi Aramco'nun IPO'dan elde ettiği 25,59 milyar dolarlık gelir,  Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın 2014'te New York borsasında düzenlenen IPO'sunda  elde edilen 21,8 milyar dolarlık geliri geride bırakarak bir IPO'dan elde edilen  en yüksek gelir olarak kayıtlara geçti.

Şirketin yüzde 1,5'luk kısmının 25,59 milyar dolar değere sahip  olmasıyla Saudi Aramco'nun piyasa değeri de 1,7 trilyon doların biraz üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Bu sonuçla ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1,1 trilyon dolarlık piyasa  değerini geride bırakan Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi konumuna  yükseldi.




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