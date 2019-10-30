Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Saudi Aramco`nun uzun süredir beklenen halka arzını (IPO) gelecek hafta gerçekleştirileceği duyuruldu.
Aramco halka arzını kasımda yapacak
30.10.2019 09:17
Son güncelleme : 30.10.2019 09:17
DHA
The Financial Times'da yer alan habere göre Saudi Aramco, IPO sürecini 3 Kasım'da başlatmaya hazırlanıyor.
Şirket, bir süre önce uzun süredir beklenen halka arzını bir kez daha ertelemiş ve söz konusu halka arzın zamanlamasının piyasa
koşullarına bağlı olacağını açıklamıştı.
Önceki planlara paralel olarak Aramco, döner sermayenin yüzde 2.0'si Suudi Arabistan'daki Tadawul borsasında ve ekstra yüzde 3.0'ü de dış borsalarda olmak üzere aşamalı bir listeleme yapmayı hedefliyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, şirketin 2 trilyon dolar
değerine ulaşmasını hedeflerken, bankalar ise 1.5 trilyon dolarda değerleneceğini öngörüyor.
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|VKGYO
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|1.838.351
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|TUCLK
|2,83
|1.903.332
|% 0,00
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|MIPAZ
|2,08
|2.328.901
|% 0,00
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|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
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|VESTL
|10,28
|22.788.064
|% 0,00
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|VKGYO
|1,84
|1.838.351
|% 0,00
|
|TUCLK
|2,83
|1.903.332
|% 0,00
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|ITTFH
|4,10
|12.782.591
|% 0,00
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|ICBCT
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|24.756.334
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|ISFIN
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|THYAO
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|% 0,00
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|GARAN
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|18,66
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|AKBNK
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|112.551.243
|% 0,00
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|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 0,00
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|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% 0,00
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|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 0,00
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|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% 0,00
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|THYAO
|11,84
|238.741.619
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|Dolar
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|0,0000
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|Sterlin
|7,3975
|7,4346
|% 0,50
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|Frank
|5,7786
|5,8134
|% 0,52
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|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% 0,48
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|Alış
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|Altın Ons
|1.488
|1.488
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|Altın Gr.
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|276
|1,14
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|-21,00
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|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
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|Yarım
|876
|899
|-14,40
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|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
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|Gümüş.Ons
|17,78
|17,80
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
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