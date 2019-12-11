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Aramco hissesi Tadawul`da işlem görmeye başladı

11.12.2019 11:12

Son güncelleme : 11.12.2019 11:12
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco hissesi, bugün ülke borsası Tadawul`da işlem görmeye başladı.



AA

Geçen perşembe ilk halka arzından (IPO) 25,59 milyar dolar gelir elde ederek rekor kıran Saudi Aramco'nun tek başına Suudi borsası Tadawul'u dünyanın en büyük 9'uncu borsası yapması bekleniyor.

Tadawul'dan yapılan açıklamaya göre, TSİ 09.30'da "2222" koduyla 32  riyalden (8,53 dolar) işlem görmeye başlayan Aramco hisselerinin yüzde 10  dalgalanma göstererek 28,8 riyal (7,68 dolar) ile 35,2 riyal (9,39 dolar)  arasında işlem görmesi bekleniyor.

Saudi Aramco'nun hisse başına değeri TSİ 10.37'de Tadawul'da, açılış  fiyatı olan 32 riyaldan (8,53 dolar) yüzde 10 artışla 35,2 riyalden (9,39 dolar)  işlem görürken, şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 1,87 trilyon dolara ulaştı.

Yaklaşık 3 yıldır ertelenen Saudi Aramco'nun halka arzı geçen hafta  tamamlanırken, bu kapsamda şirketin sadece yüzde 1,5'lik kısmı için kurumsal  yatırımcılardan 106 milyar dolar ve bireysel yatırımcılardan 119 milyar dolar  değerinde teklif gelmişti.

Şirketin yüzde 1,5'lik kısmının 25,59 milyar dolar değere sahip  olmasıyla Saudi Aramco'nun piyasa değeri de 1,7 trilyon doların üzerinde  belirlenmişti. Bu sonuçla ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1,1 trilyon dolarlık  piyasa değerini geride bırakan Aramco, dünyanın en değerli şirketi konumuna  yükselmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, geçen hafta  Viyana'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında, Saudi  Aramco hisselerinin Tadawul'da işlem görmeye başlamasının ardından şirketin  piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasını beklediğini söylemişti.




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RYSAS 3,53 29.602.306 % 10,66  
SUMAS 11,11 22.942 % 10,00  
KPHOL 2,54 1.519 % 9,01  
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