Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, milli petrol şirketi Saudi Aramconun piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasını beklediğini söyledi.
`Aramco`nun değeri 2 trilyon doları aşabilir`
07.12.2019 10:59
Son güncelleme : 07.12.2019 10:59
AA
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan bin Selman, Aramconun ilk halka arzı (IPO) konusunda değerlendirmelerde bulundu.
IPO kapsamında önceki gün nihai hisse fiyatı belli olan ve piyasa değeri 1,7 trilyon doları aşan Aramconun gelecek hafta Suudi Arabistan borsası Tadawul'da işlem görmeye başlayacak olmasına işaret eden Abdülaziz bin Selman, "Aramconun piyasa değeri yakında 2 trilyon dolardan fazla olacak. Herkes bunun olacağına emin olabilir." ifadelerini kullandı.
Prens bin Selman ayrıca, Aramconun nihai hisse fiyatının açıklanması hakkında ise "Kariyerimdeki en gururlu gündü" yorumunda bulundu.
Saudi Aramco, IPO kapsamında, yatırımcılardan hisse başına en yüksek miktar olarak belirlenen 32 Suudi riyali (8,53 ABD doları) teklif alırken, şirket 25,59 milyar dolar
gelir elde etti.
Aramco bu sonuçla, Çinli e-Ticaret devi Alibaba'nın 2014'te New York Borsası'nda düzenlenen IPO'sunda elde edilen 21,8 milyar dolarlık geliri geride bırakarak, bu alanda rekor kırmış oldu.
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|DENCM
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|28.498.974
|% 12,77
|
|BOSSA
|9,38
|43.004.690
|% 12,74
|
|RYGYO
|3,06
|23.016.889
|% 12,09
|
|FONET
|6,40
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|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|12.178.811
|% -19,98
|
|DERAS
|3,82
|97.472.927
|% -19,92
|
|KFEIN
|11,45
|121.569.023
|% -16,30
|
|MEMSA
|0,24
|261.732
|% -7,69
|
|THYAO
|13,72
|929.233.372
|% -0,36
|
|ASELS
|19,35
|718.883.182
|% -1,68
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|GARAN
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|450.587.939
|% 0,39
|
|TTKOM
|7,23
|443.507.916
|% 1,54
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|EKGYO
|1,48
|254.243.262
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,40
|160.274.748
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,41
|234.527.234
|% -0,41
|
|TSKB
|1,16
|99.943.909
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5749
|7,6128
|% 0,41
|
|Frank
|5,8196
|5,8546
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5379
|1,5456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|-15,29
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-7,00
|
|Tam
|1.792
|1.837
|-6,05
|
|Yarım
|866
|888
|-2,92
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|16,57
|16,61
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|-0,05
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|B. Petrol
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