Suudi Arabistan Prensi Mohammed bin Salman`ın ülke ekonomisini yeniden düzenleme planlarının odağına yerleştirdiği, petrol şirketi Aramco`nun halka arz sürecinin bu hafta başlatılması bekleniyor.
Aramco`nun halka arz süreci bu hafta başlayabilir
15.10.2019 09:25
Son güncelleme : 15.10.2019 09:31
DHA
Financial Times'ın haberine göre kasım ayı içinde Tadawul Borsası'nda yapılması planlanan halka arz
yolu ile Aramco'nun yüzde 3.0 payının satılması planlanıyor.
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Suudi Arabistan hükümeti, Aramco'nun Tadawul Borsası'na kote edilmesine ilişkin kararı bu hafta imzalayacak. Hükümetin kararının ardından Aramco Yönetim Kurulu'nun halka arza yeşil ışık yakması bekleniyor.
Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir al-Ramayyan da dün yaptığı açıklamada, çok uzun süredir beklenen halka arzın yapılmasının yakın olduğunu belirterek, "Halka arz sizin düşündüğünüzden daha yakında gerçekleşecek" dedi.
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