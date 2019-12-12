Arjantin`in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman, 2020 yılında mali sıkılaştırmanın olmayacağını söyledi.
Arjantin: 2020 yılında mali sıkılaştırma olmayacak
12.12.2019 09:25
Son güncelleme : 12.12.2019 09:25
Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman, Arjantin'in içinde bulunduğu "sanal temerrüt" durumundan kamu harcamalarında daha fazla kısıntıya giderek değil üretim odaklı politikalarla çıkması gerektiğini söyledi.
Arjantin ekonomisinin "olağanüstü kırılgan" olduğunu ifade eden Guzman, IMF ve diğer kreditörler ile yapıcı bir ilişkiyi devam ettirme ve politika yapımında dogmatik olmayan bir yaklaşım izleme sözü verdi.
Ancak Guzman, Arjantin'in IMF ile cari anlaşmasının başarısız olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini belirtti. Guzman, "2020 mali ayarlamanın, sıkılaştırmanın yapılabileceği bir yıl değil. Daha büyük bir bütçe daralması resesyonu derinleştirir ve problemi büyütür. Önceki hükümetin bıraktığı temerrüt problemini çözmeliyiz" diye konuştu.
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8113
En Düşük
5,7983
18:056,4697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4798
En Düşük
6,4514
18:05275,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,20
|Açılış
|: 275,27
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,96
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6478
|7,6861
|% 0,14
|
|Frank
|5,8857
|5,9212
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5433
|1,5511
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-0,41
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,27
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,01
|
|B. Petrol
|64,00
|64,00
|0,28
|