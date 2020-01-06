Arjantin`in vergi gelirleri arttı















Arjantin, Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,9 artışla 492 milyar peso (8,2 milyar dolar) vergi topladı.2019 yılının tamamında vergi gelirleri yüzde 48,5 artışla 5 trilyon pesonun üzerine çıktı. 2019'da vergi gelirinin yüzde 55 artması hedefleniyordu.