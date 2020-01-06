Arjantin`in vergi gelirleri aralık ayında yüzde 54 arttı.
Arjantin`in vergi gelirleri arttı
06.01.2020 10:38
Son güncelleme : 06.01.2020 10:38
Arjantin, Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,9 artışla 492 milyar peso (8,2 milyar dolar) vergi topladı.
2019 yılının tamamında vergi gelirleri yüzde 48,5 artışla 5 trilyon pesonun üzerine çıktı. 2019'da vergi gelirinin yüzde 55 artması hedefleniyordu.
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|95,35
|47.674.900
|% 12,31
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|MEPET
|2,42
|10.766.289
|% 6,14
|
|AYEN
|3,56
|10.698.229
|% 5,64
|
|CRDFA
|2,59
|32.378
|% -14,80
|
|MTRYO
|5,65
|904
|% -11,44
|
|NETAS
|11,89
|1.230.372
|% -10,40
|
|BUCIM
|5,49
|252.156
|% -9,85
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|ASELS
|22,16
|193.081.542
|% 1,74
|
|THYAO
|14,04
|141.139.530
|% -1,54
|
|IPEKE
|9,09
|71.097.800
|% 2,25
|
|PETKM
|3,74
|66.545.037
|% -1,32
|
|ALBRK
|1,55
|55.849.367
|% 0,65
|
|ALBRK
|1,55
|55.849.367
|% 0,65
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|EKGYO
|1,43
|32.277.504
|% -2,05
|
|IHLGM
|1,07
|20.093.020
|% -4,46
|
|PETKM
|3,74
|66.545.037
|% -1,32
|
|KRDMD
|2,65
|43.133.139
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7887
|7,8277
|% 0,02
|
|Frank
|6,1257
|6,1626
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5874
|1,5954
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|22,45
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,86
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,36
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,07
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|B. Petrol
|69,94
|69,94
|1,34
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