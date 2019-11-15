ASELSAN, ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile Pakistan Milgem Projesi`ne yönelik 176,9 milyon euroluk sözleşme gerçekleştirdi.
ASELSAN`dan 176,9 milyon euroluk sözleşme
15.11.2019 10:30
Son güncelleme : 15.11.2019 10:30
AA
ASELSAN'ın ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile imzaladığı yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili 14 Kasım 2019'da toplam bedeli 176 milyon 900 bin euroluk bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
10:15104.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 872,63
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.698
En Düşük
104.475
10:155,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0111
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7627
En Düşük
5,7457
10:156,3485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3546
En Düşük
6,3311
10:15271,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,65
|Açılış
|: 271,16
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,55
|794.504
|% 11,22
|
|DOCO
|585,00
|116.591
|% 9,84
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|ACSEL
|5,39
|988.254
|% 7,16
|
|SAYAS
|1,62
|205.227
|% 5,88
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,17
|1.987.560
|% -4,88
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|IZMDC
|3,71
|36.643
|% -2,62
|
|THYAO
|13,75
|123.651.738
|% 1,03
|
|GARAN
|9,83
|37.522.162
|% 0,92
|
|HALKB
|5,77
|31.605.317
|% 1,41
|
|ISFIN
|2,75
|30.593.567
|% 1,10
|
|ASELS
|19,17
|20.950.964
|% 1,11
|
|ISFIN
|2,75
|30.593.567
|% 1,10
|
|THYAO
|13,75
|123.651.738
|% 1,03
|
|KARSN
|1,31
|9.327.917
|% 3,15
|
|OZGYO
|1,29
|8.637.835
|% -2,27
|
|HALKB
|5,77
|31.605.317
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3937
|7,4308
|% 0,17
|
|Frank
|5,7960
|5,8309
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5309
|1,5386
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-6,61
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, PGSUS, TOASO
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, FROTO, TKFEN
-
10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 825, 13 artarak (% 0.83 ) 100, 503
-
10:26
COSMO, YAPRK, KARSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:26
METAL, EGCYO, KPHOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında