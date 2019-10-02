Hibe desteğinden yararlandırılacak asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarındaki projelerde sözleşme imzalama yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı`na verildi.
Asgari 5 milyar liralık yatırımlara bakan imza atacak
02.10.2019 09:54
Son güncelleme : 02.10.2019 09:54
AA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, hibe desteğinden yararlandırılacak, asgari 5 milyar lira
sabit yatırım
tutarında ve komple yeni yatırım
niteliğindeki yatırım
projeleri ilişkin olarak, Doğrudan Yabancı
Yatırımcılar Kanunu'nda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım
proje sözleşmelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı imzalayacak.
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