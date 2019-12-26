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Asgari ücret bugün belirlenecek

26.12.2019 15:10

Son güncelleme : 26.12.2019 15:10
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020`de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirleyecek.



AA

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret  görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni  yılda geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları  Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir  araya geldi.

Devam eden görüşmede, yeni asgari ücret rakamının belirlenmesinin  ardından Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda basınla paylaşılması bekleniyor. 

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan  asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak  uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise asgari ücret normal işçilerden farklı  olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş  olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12  kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu  sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu  oluşturuyor.




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