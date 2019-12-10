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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

10.12.2019 14:58

Son güncelleme : 10.12.2019 14:58
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020`de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı.



AA

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan  komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat,  işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel  Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ev sahibi olarak komisyon  üyelerine hitaben selamlama konuşması yaptı. Asgari ücret sürecini bu yıl Hak-İş  ve DİSK ile yürüttüklerini belirten Atalay, bugünkü toplantının ardından iki  konfederasyonu bilgilendireceklerini söyledi. Bir kişinin 2 bin 578 lira olan  yaşam maliyetinin altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini vurgulayan Atalay, şöyle  konuştu:

"Biz aynı noktadayız. DİSK'in talep ettiği rakam başka. Hak-İş, 'Ortak  bir rakam olursa katkı sağlarız' diyor. Bu aşamada süreci görmemiz lazım.  Komisyon çalışma yapacak, inşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur,  güzel bir rakam açıklanırsa biz de mutlu oluruz."

"KOMİSYON, VERİ VE RAPORLARI DİNLEYECEK"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun  bağımsız bir komisyon olduğunu belirterek komisyonun çalışanların geçim şartları  ve ülkenin ekonomik durumuna göre yeni asgari ücreti belirlemeye çalıştığını  vurguladı.

İlk toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK'ten  belirli konulardaki veri ve raporları komisyona sunmasını istediklerini dile  getiren Önder, "Bugün, kamu kurum temsilcilerinin sunum yapmasını bekliyoruz.  Komisyon, bu veri ve raporları dinleyecek." dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret  görüşmelerinde süreç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev  sahipliğinde 2 Aralık'taki ilk toplantıyla başlamıştı.




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