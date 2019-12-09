GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asgari ücrette ikinci toplantı yarın yapılacak

09.12.2019 11:16

Son güncelleme : 09.12.2019 11:42
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020`de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci toplantısını yapacak.



AA

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret  görüşmelerinde süreç devam ediyor. İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Komisyon, ikinci  toplantısını yarın işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda,  işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel  Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat  başkanlık edecek.

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınacağı toplantıda, Hazine  ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve  sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması  bekleniyor.

"TÜİK'İN HESAPLAMASINDAN YOLA ÇIKMAK YANLIŞ"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  son beş yılda asgari ücrete dört kez enflasyon üzerinde artış yapıldığını  anımsatarak, söz konusu dönemde TÜFE'deki toplam yüzde 74'lük değişime karşın  kümülatif asgari ücret artışının yüzde 113 civarında olduğunu vurguladı.

Asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar,  hedef işsizlik ve hedef enflasyonun da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan  Koç, "TÜİK'in yapmış olduğu salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkarak  Komisyona asgari ücret hesaplaması sunması son derece yanlış. TÜİK'in  komisyondaki görevi yönlendirmek değil, tüm unsurları dikkate alarak bize veri  sağlamak olmalıdır." dedi.

"DÜŞÜK BİR ARTIŞI KABUL ETMİYORUZ"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da resmi enflasyon ile  halkın enflasyonu arasında bariz bir fark bulunduğunu belirterek, vatandaşların  hissettiği ve yaşadığı enflasyonun açıklanan enflasyondan daha yüksek olduğunu  söyledi.

Bekar bir işçinin aylık yaşam maliyeti olan net 2 bin 578 liranın  önemli bir eşik olduğunu ifade eden Irgat, şunları kaydetti:

"Ülkenin ekonomik şartları gerekçe gösterilerek asgari ücrette  yapılacak düşük bir artışı kabul etmiyoruz. Çünkü kurumlar, resmi rapor ve  açıklamalar ekonomideki olumlu gelişmelere işaret ediyor. Komisyondan talebimiz,  çalışanların aileleriyle birlikte geçinebileceği bir ücreti, asgari ücret olarak  belirlemesidir."

BİRİNCİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan  Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada  buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi  asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden  diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile  getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.

Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü  toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken,  son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık  kalındı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi  olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu  komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip  konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en  az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği  halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.?

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40  kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak  uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir  ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak  hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12  kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu  sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu  oluşturuyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:26108.449
Değişim :  -0,39% |  -419,70
Açılış :  108.896  
Önceki Kapanış :  108.869  
En Yüksek
108.975 En Düşük
108.139
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 6,33 51.159.263 % 19,89  
DURDO 13,36 3.054.955 % 13,70  
UZERB 2,69 49.951 % 9,80  
IHLAS 0,81 69.644.510 % 8,00  
MZHLD 7,88 16.367 % 7,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6170 7,6552 % 0,47  
Frank 5,8336 5,8687 % 0,19  
Riyal 1,5423 1,5500 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.463 1,89  
Altın Gr. 273 273 1,08  
Cumhuriyet 1.802 1.829 3,00  
Tam 1.793 1.838 -4,41  
Yarım 867 889 -2,13  
Çeyrek 435 445 -1,06  
Gümüş.Ons 16,60 16,64 0,04  
Gümüş Gr. 3,10 3,10 0,02  
B. Petrol 64,17 64,17 -0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru