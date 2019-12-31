Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
Asya borsaları Çin hariç geriledi
31.12.2019 11:55
Son güncelleme : 31.12.2019 11:55
AA
2019'un son işlem gününde Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini sürdürerek 3.051,68 puanı görürken, kapanışa yakın yüzde 0,33 primle 3.050,12 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 azalışla 41.443,13 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,46 düşüşle 28.189,75 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,30 kayıpla 2.197,67 puanda seyrediyor.
Japonya piyasalarında yeni yıl tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 değer kaybıyla 108,7 seviyelerinde hareket ediyor.
11:40114.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 115,68
|Açılış
|: 115.072
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|Önceki Kapanış
|: 114.754
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115.312
En Düşük
114.691
11:405,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9460
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|Önceki Kapanış
|: 5,9440
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En Düşük
5,9419
11:406,6733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,6570
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|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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6,6755
En Düşük
6,6569
11:40291,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,87
|Açılış
|: 291,60
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|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.373.101
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,02
|6.298.555
|% 12,68
|
|YYAPI
|0,70
|19.200.277
|% 11,11
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|ASLAN
|40,42
|13.138.171
|% -7,59
|
|THYAO
|14,43
|731.595.844
|% 0,84
|
|ASELS
|20,88
|413.007.366
|% 1,95
|
|PETKM
|3,82
|339.208.192
|% 2,14
|
|ISGYO
|1,73
|195.837.986
|% -0,57
|
|HALKB
|6,00
|181.534.824
|% 1,18
|
|ISGYO
|1,73
|195.837.986
|% -0,57
|
|PETKM
|3,82
|339.208.192
|% 2,14
|
|KARSN
|1,59
|128.401.991
|% 3,25
|
|IHLGM
|1,20
|79.813.455
|% -1,64
|
|IHYAY
|1,07
|65.747.429
|% 3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7834
|7,8224
|% 0,17
|
|Frank
|6,1165
|6,1533
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5808
|1,5887
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.525
|9,51
|
|Altın Gr.
|291
|292
|1,79
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,47
|66,47
|-0,18
|