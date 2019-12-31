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Asya borsaları Çin hariç geriledi

31.12.2019 11:55

Son güncelleme : 31.12.2019 11:55
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.



AA

2019'un son işlem gününde Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini sürdürerek 3.051,68 puanı görürken, kapanışa yakın yüzde 0,33 primle 3.050,12 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 azalışla 41.443,13 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,46 düşüşle 28.189,75 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,30 kayıpla 2.197,67 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında yeni yıl tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 değer kaybıyla 108,7 seviyelerinde hareket ediyor.




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